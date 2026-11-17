Aumentan penas por maltrato animal
La Ley Hope busca evitar la reincidencia de agresores con medidas como decomiso y tratamientos psicológicos
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
Las sanciones por maltrato animal en San Luis Potosí aumentarán hasta seis años de prisión cuando los actos de crueldad provoquen la muerte de un ejemplar.
La reforma fue aprobada este martes por el Congreso del Estado, después de permanecer alrededor de año y medio sin llegar al pleno, pese al respaldo de 24 mil firmas ciudadanas.
La llamada Ley Hope obtuvo 25 votos a favor, sin abstenciones ni sufragios en contra. Su discusión llegó después de que las asociaciones Animales Huella Amiga y Amigos de Corazón insistieran en que el dictamen fuera votado antes del receso legislativo de diciembre, ante el riesgo de que continuara pendiente. El documento aprobado incorporó modificaciones respecto a la propuesta original.
Con los cambios al Código Penal estatal, las lesiones mínimas podrán castigarse con hasta dos años de prisión y aquellas que provoquen daños permanentes con hasta cuatro años.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Cuando el maltrato ocasione la muerte del animal, la pena máxima será de seis años, el mismo límite establecido para actos de crueldad con características sádicas, zoofílicas o de sobreexplotación. También aumentarán las multas económicas.
La reforma incorpora medidas adicionales para evitar que las personas agresoras reincidan. Los jueces podrán prohibirles temporal o definitivamente tener animales bajo su cuidado, ordenar el decomiso de ejemplares, imponer trabajo comunitario en favor de la protección animal y establecer tratamiento psicológico o cursos sobre trato digno.
"Ley Hope" sigue sin llegar al pleno del Congreso
Activistas denuncian falta de reglamentos municipales y aumento de animales en calle
no te pierdas estas noticias
Aumentan penas por maltrato animal
Ana Paula Vázquez
La Ley Hope busca evitar la reincidencia de agresores con medidas como decomiso y tratamientos psicológicos
MC plantea competir sin alianzas en 2027
Ana Paula Vázquez
Ya se perfilan a tres posibles candidatas para el próximo proceso electoral
Actuación del Ceepac deja que desear: Galindo
Rolando Morales
Advierte que el organismo electoral debe evitar presiones y garantizar transparencia