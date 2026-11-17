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El 10 de septiembre fue presentado Rafael Márquez como nuevo director técnico de la Selección Mexicana, desde entonces, su proceso ha vivido turbulentos momentos en poco tiempo.

Esta noche, vivirá el momento más clave en los pocos más de dos meses que lleva en el banquillo Tricolor. Se juega su boleto al Final Four de la Concacaf Nations League y a la Copa Oro 2027.

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Ganar es lo único para el Tricolor. No hay otro resultado que le sirva al equipo nacional... al interior del equipo nacional lo saben y el Káiser reconoce que lo mejor podría venir pronto para la Selección Mexicana."Soy consciente que estando en esta silla, desde el partido uno hay presión, estoy consciente de ello; he tenido la fortuna de jugar siempre bajo presión, y ahora como entrenador, aunque no me toca entrar, desde luego que sí, mañana es obligado ganar y la presión es la de siempre", declaró Márquez."Necesitamos esa victoria para clasificar, esa victoria para seguir dando pasos hacia adelante. Estamos a un click, cerca de eso, a que no encajemos gol, a estar atentos, estar concentrados y se darán las cosas", agregó el timonel.-----¿Cuándo y dónde ver el México vs Jamaica?La Selección Mexicana enfrenta esta noche a Jamaica, en la vuelta de los Cuartos de Final de la Concacaf Natons League.Fecha: Martes 17 de noviembreHorario: 20:30Transmisión: Canal 5, Azteca 7, Amazon Prime, ViX Premium, Claro Sports-----Rafa Márquez no vio superior a JamaicaRafa Márquez considera que Jamaica no fue mejor que México en el tema cancha, pero sabe que los errores puntuales en el cuadro bajo podrían costar caro, tal y como sucedió en la ida de los Cuartos de Final."Estamos trabajando muy bien, se hacen sacrificios durante la semana. No creo que Jamaica nos haya pasado por encima, fue un error nuestro, desde el saque de portería, no se diga el tiro de esquina y el gol en contra, son errores de solucionar, fácil de identificar y corregirlos", concluyó contundente Márquez.