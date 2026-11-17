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La Selección Mexicana se juega mucho más de lo que se piensa, esta noche en el Gigante de Acero frente a su similar de Jamaica, en la vuelta de los Cuartos de Final de la Concacaf Nations League.

Partido en el que Rafael Márquez enviará lo mejor que tiene para "mostrarse más agresivo", como lo aseguró en la conferencia previa en el estadio de Monterrey.

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Ganar es lo único que le sirve al cuadro tricolor, que cayó en la ida 3-2 y ahora está obligado a ganar, algo que no pasa desde la llegada del Káiser al banquillo nacional; son cinco partidos (3 derrotas y 2 empates) sin triunfo.México, además del pase al Final Four de la Liga de Naciones, también se juega su boleto a la próxima Copa Oro 2027. En caso de empatar o perder, en marzo tendría una segunda oportunidad para clasificar al torneo más importante de la Concacaf.Por otra parte, sí la victoria llega, su rival en Semifinales de la Nations League podría ser Estados Unidos. Sólo una gran sorpresa impediría ese encuentro.Los 11 elegidos por Rafa MárquezEsta sería la alineación de Rafael Márquez para enfrentar a Jamaica, esta noche en el Gigante de Acero.Portero: Raúl 'Tala' RangelDefensas: Rodrigo Huescas, César Montes, Johan Vásquez y Mateo ChávezMedios: Gilberto Mora, Álvaro Fidalgo y Erik LiraDelanteros: Alexis Vega, Julián Quiñones y Roberto 'Piojo' AlvaradoPara el compromiso de hoy, Márquez realizaría cuatro modificaciones en comparación el duelo de Ida, en el estadio Nacional de Kingston. Israel Reyes, Jesús Gallardo, Santiago Giménez y Luis Romo, serían los sacrificados.