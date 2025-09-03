Asesinan a seis empleados de una panadería

COLIMA, Col.- Hombres armados irrumpieron la madrugada de este martes en la panadería El Pichón, en el centro de la ciudad de Colima, y acribillaron a seis personas, al parecer empleados del lugar.

Otra persona, una mujer, resultó herida y fue trasladada de emergencia a un hospital. Se desconocía su estado de salud.

Hasta la tarde del martes ninguna autoridad, municipal ni estatal, se había pronunciado sobre el hecho.

La panadería, un negocio familiar reconocido en Colima, confirmó lo ocurrido en redes sociales, donde publicó un breve comunicado:

“A nuestros clientes y amigos, les agradecemos su preocupación y sus muestras de cariño y les pedimos humanidad y empatía ante esta terrible situación. En consecuencia, nuestra producción también ha sido afectada y el día de hoy no podremos entregar sus pedidos como normalmente lo hacemos en sus casas y negocios”.

Por su parte, la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad en Colima informó que elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), de las fuerzas armadas y del Centro de Coordinación, Control, Comando, Comunicación, Cómputo e Inteligencia (C5i) apoyaban las labores de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Según el reporte oficial los agresores irrumpieron en local comercial y abrieron fuego contra quienes estaban dentro; elementos de la Policía Estatal Preventiva fueron los primeros en llegar.

Las autoridades indicaron que se implementó un operativo que incluyó acciones de gabinete y en campo, y el despliegue de diversas unidades con el objetivo de dar con las personas responsables de los hechos, pero hasta la noche de ayer no había resultados.