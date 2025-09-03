Caso de madre buscadora abre línea sobre trata

ZACATECAS, Zac.- La privación ilegal de la libertad y posterior asesinato de la madre buscadora Ada Karina Juárez Jacobo, así como la desaparición de su hija Goretty, abrió varias líneas de investigación. Una de ellas vinculada con la trata de personas en su modalidad de prostitución, lo que derivó en el aseguramiento de seis “centros de esparcimiento” en el municipio de Guadalupe, donde también se detectó la venta de droga, reveló el fiscal estatal Cristian Camacho Osnaya.

El fiscal zacatecano expuso que “no podemos en este momento asegurar, pero mucho menos descartar que esa haya sido una de las consecuencias o de los motivos por los cuales fue privada de la libertad y posteriormente privada de la vida Ada Karina. Lo que sí podemos establecer es que está relacionado (el crimen) de cierta manera, por los antecedentes con el comportamiento de un grupo criminal”.

Ada Karina, de 43 años de edad fue desaparecida el pasado 26 de agosto en el municipio de Guadalupe, Zacatecas, y encontrada dos días después, sin vida, en Villa Ramos, San Luis Potosí. Por este caso fueron detenidas dos personas vinculadas con el plagio de la mujer.

Precisó que la línea de investigación sobre el delito de trata está abierta y se inició a partir del análisis, las entrevistas, indicios procesados y datos obtenidos sobre el lugar donde laboraba la víctima.

Precisó que al verificar el funcionamiento de bares y cantinas en Guadalupe se detectó que en varios inmuebles se ejercía prostitución y operaban como puntos de venta de droga, por ello, se inició una carpeta de investigación y fueron asegurados los inmuebles.

El fiscal no facilitó los nombres de los negocios.

Mencionó que este caso refleja la importancia de la vigilancia que debe ejercer la autoridad administrativa, en relación con que es el ayuntamiento de Guadalupe el que debe tener control.