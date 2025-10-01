logo pulso
Tres heridos al quedar en medio de un tiroteo

Por El Universal

Octubre 01, 2025 03:00 a.m.
A
Tres heridos al quedar en medio de un tiroteo

Culiacán, Sin.- Tres miembros de una familia resultaron heridos al quedar en el fuego cruzado de un enfrentamiento entre grupos delictivos rivales. Los hechos ocurrieron en la calle principal de la sindicatura de Tepuche, en el norte del municipio de Culiacán.

De acuerdo con la información dada a conocer, la madre, el padre y una hija de 13 años viajaban en un vehículo por la avenida cuando quedaron en medio de una confrontación armada y resultaron heridos.

Los cuerpos de auxilio, escoltados por fuerzas federales y estatales, acudieron a su apoyo. La familia fue trasladada a un hospital de la ciudad de Culiacán, para su atención.

Por otra parte, durante la madrugada de este martes se reportaron una serie de enfrentamientos entre sujetos armados y elementos navales, que contaron con respaldo de un helicóptero artillado, en la zona de la comunidad Guamuchilera, en el oriente de Culiacán.

De acuerdo con lo que se informó, elementos de la Armada detectaron a varias camionetas con hombres armados que circulaban por poblados cercanos a la capital del estado, por lo que con respaldo del helicóptero les dieron seguimiento y sostuvieron varios enfrentamientos.

