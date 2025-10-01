logo pulso
El Gobierno no pacta con criminales: Segob

Estamos del lado correcto de la historia, asegura Rosa Icela Rodríguez, titular de Gobernación

Por El Universal

Octubre 01, 2025 03:00 a.m.
A
El Gobierno no pacta con criminales: Segob

Ciudad de México.- La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, aseguró que en el gobierno de México “no tenemos compromisos mafiosos ni pactos con criminales, estamos del lado correcto del pueblo y decimos cero corrupción y cero impunidad”.

Ante el pleno legislativo y en momentos en que se ha cuestionado al coordinador de Morena, Adán Augusto López, por sus ingresos y su relación con quien fue el secretario de Seguridad durante su gobierno en Tabasco, Hernán Bermúdez, la funcionaria dijo que el actual gobierno federal está en contra de la corrupción y la colusión.

Al comparecer ante el pleno del Senado de la República en el marco de la glosa del Primer Informe de Gobierno, la funcionaria advirtió: “Y si alguien cruza la línea del cumplimiento de la ley, asumirá las consecuencias, trátese de quien se trate”.

“Estamos del lado correcto de la historia, no estamos del lado del crimen. Hay una diferencia entre autoridades y delincuentes, nosotros no somos los que encabezamos de ninguna manera ningún grupo delictivo, estamos para sancionarlos, estamos para castigarlos”, resaltó.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Enfatizó que el gobierno mantiene una política firme de cero corrupción y cero impunidad frente al huachicol fiscal, y adelantó que en los próximos días un número considerable de personas será procesado por su participación en el contrabando y robo de combustible.

“No, no se ha acabado la investigación [sobre hidrocarburos], va a seguir adelante y hay bastantes, bastantes personas que van a ser procesadas de manera inmediata”, aseguró la secretaria.

Al final de la comparecencia, Rodríguez se despidió de senadores de todos los partidos; dialogó con el coordinador del PRI, Manuel Añorve, y, de lejos, tocándose el corazón, dio una despedida a Adán A. López Hernández.

SLP

Por El Universal

Estamos del lado correcto de la historia, asegura Rosa Icela Rodríguez, titular de Gobernación

SLP

El Universal

SLP

El Universal

Estado de México encabeza víctimas de feminicidio

SLP

El Universal

La CDMX regula la circulación de transporte de sustancias y materiales peligrosos