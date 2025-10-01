Fijan límites al transporte de material tóxico

Ciudad de México.- A tres semanas de la explosión de una pipa de gas LP en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció cambios en el Reglamento de Tránsito para regular la circulación del transporte de sustancias y materiales peligrosos en la Ciudad de México.

Entre las medidas está la reducción a 30 kilómetros por hora del límite de velocidad para los vehículos que transporten sustancias peligrosas, no podrán circular unidades con más de 40 mil litros de carga de materiales tóxicos o hidrocarburos, y se prohibirá la circulación por vías secundarias de pipas que transportan más de 10 mil litros de hidrocarburos.

Actualmente, el capítulo VI del Reglamento de Tránsito establece que los conductores de vehículos que transporten sustancias tóxicas o peligrosas deben circular en las vías y horarios establecidos mediante aviso de la Secretaría de Movilidad; sujetarse estrictamente a circular por las rutas, horarios y los itinerarios de carga y descarga autorizados y dados a conocer por la citada dependencia y por Seguridad Pública, así como abstenerse de realizar paradas que no estén señaladas en la operación del servicio. No obstante, no se especifica un límite de velocidad.

Entre las medidas que anunció este martes la mandataria también se incluye la colocación de radares móviles en los cinco accesos carreteros a la CDMX: México-Pachuca, México-Querétaro, México-Toluca, México-Cuernavaca y México-Puebla, esto para controlar y sancionar cualquier exceso de velocidad.

Los vehículos con más de 20 mil litros de hidrocarburos solo podrán circular entre las 10 de la noche y las 5 de la mañana; se prohibirá la circulación de vehículos que transporten sustancias peligrosas por vías de acceso controlado, y se duplicarán las multas por infringir cualquier disposición relacionada con el transporte de materiales peligrosos.

Adelantó que se publicarán “términos de referencia” específicos para la elaboración de programas internos de Protección Civil para la distribución de gas natural, gas licuado de petróleo e hidrocarburos en la Ciudad de México, y se implementarán puntos de revisión aleatorios para verificar que cumplan con la normatividad.