Abren proceso penal contra sujeto que baleó a personas

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Un sujeto involucrado en el homicidio persona por presuntamente haberla atacado a balazos, en Rioverde, fue vinculado a proceso por la Fiscalía General del Estado.

La autoridad investigadora realizó acciones penales en contra de el señalado por el delito de homicidio calificado en concurso real homogéneo con el delito de homicidio calificado y obtuvo el mandamiento judicial.

Fue a principios de septiembre de 2026 cuando dos personas fueron heridas por sujetos que viajaban en una motocicleta en la Zona Centro de Rioverde. Como resultado de este hecho, un agraviado perdió la vida, mientras que el otro resultó con lesiones que lo mantuvieron hospitalizado.

Al indagar sobre lo sucedido, agentes Fiscales obtuvieron datos de prueba sobre la presunta participación de Jairo "N" en la planeación del suceso, además de proporcionar el arma de fuego con la que fueron heridos los agraviados.

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Elementos de la Policía de Investigación (PDI) detuvieron a este individuo, quien fue presentado ante un Juez, donde la Fiscalía le imputó el delito mencionado, por el cual se dictó la vinculación a proceso, misma que incluye la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y tres meses de investigación complementaria.