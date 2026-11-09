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Desmiente Sheinbaum que vaya a prohibir uso de efectivo

El gobierno federal promueve la trazabilidad del combustible y combate el huachicol con pagos electrónicos

Por El Universal

Noviembre 09, 2026 11:27 a.m.
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Desmiente Sheinbaum que vaya a prohibir uso de efectivo
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      La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo descartó que la nueva Ley de Economía Digital implique eliminar el uso de efectivo en México o imponer pagos electrónicos en los establecimientos comerciales; sin embargo, adelantó que su gobierno busca que las gasolineras dejen de recibir dinero en efectivo.

      Cuestionada sobre las críticas de especialistas que consideran que esta legislación podría ser inconstitucional y representar un mecanismo de control político y social, la Mandataria federal aseguró que el objetivo es impulsar gradualmente los pagos digitales.

      "No, el efectivo no se va a quitar. Se va a ir impulsando que poco a poco haya mayor número de pagos digitales", afirmó.

      Explicó que uno de los sectores donde se busca acelerar esta transición es el de las gasolineras, pues permitirá fortalecer la trazabilidad del combustible desde su producción o importación hasta su venta, además de combatir el huachicol y la importación ilegal de hidrocarburos.

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      "En el caso de la gasolinera sí queremos que se elimine completamente el efectivo", subrayó.

      También señaló que se impulsarán los pagos electrónicos en las casetas de cobro, aunque aclaró que será un proceso gradual y acompañado de información a los usuarios.

      Sheinbaum adelantó que el Banco del Bienestar cuenta con una nueva aplicación que permitirá realizar pagos directamente desde el teléfono celular, sin necesidad de retirar dinero en efectivo.

      Ante la posibilidad de que la ley genere una lluvia de amparos, la Presidenta consideró que no habría motivos para recurrir a ellos, pues insistió en que el efectivo seguirá siendo válido en tiendas y establecimientos comerciales.

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