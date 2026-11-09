Rector de la UPSLP niega lucro en actividad de ventas

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La venta de jugos Boing como parte de una actividad académica en la Universidad Politécnica generó polémica luego de que padres de familia denunciaran un presunto condicionamiento de calificaciones a cambio de comercializar los productos.

Ante los señalamientos, la institución defendió el ejercicio como una práctica formativa de la carrera de Mercadotecnia y aseguró que los recursos obtenidos se distribuyen entre los equipos con mejores resultados.

De acuerdo con una denuncia difundida en redes sociales, la coordinadora de Mercadotecnia, Xóchitl Hernández Velázquez, presuntamente solicita a los grupos comercializar alrededor de 200 cajas de jugos, equivalentes a unas 4 mil 800 piezas, que los alumnos tendrían que vender en calles, mercados e iglesias. Los inconformes señalaron que quienes no cumplan con las metas podrían ser enviados a examen extraordinario.

En un video difundido en redes sociales, el rector de la UPSLP, Néstor Garza, rechazó que exista lucro por parte de la coordinadora o los docentes y explicó que la dinámica corresponde a una evaluación del área de ventas mediante una activación de marca. Calificó los señalamientos como engañosos y atribuyó las inconformidades a estudiantes que se resisten a realizar la actividad.

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Detalló que el ejercicio se desarrolla en colaboración con la Cooperativa de Trabajadores de Pascual, que facilita los productos a crédito para que los alumnos los comercialicen a un precio inferior al sugerido al público. Organizados en equipos, los estudiantes deben desarrollar estrategias de comunicación y ventas para colocar la mercancía.

Sobre el destino del dinero, el directivo aseguró que el 100 por ciento de lo recaudado se entrega como incentivo a los participantes con mejor desempeño.

Posteriormente, en un comunicado oficial, la UP respaldó esta explicación y sostuvo que la iniciativa no se limita a la venta de productos, sino que busca que los estudiantes lleven a la práctica los conocimientos adquiridos en su área de estudio.

La venta de jugos Boing como parte de una actividad académica en la Universidad Politécnica generó polémica luego de que padres de familia denunciaran un presunto condicionamiento de calificaciones a cambio de comercializar los productos. Ante los señalamientos, la institución defendió el ejercicio como una práctica formativa de la carrera de Mercadotecnia y aseguró que los recursos obtenidos se distribuyen entre los equipos con mejores resultados. De acuerdo con una denuncia difundida en redes sociales, la coordinadora de Mercadotecnia, Xóchitl Hernández Velázquez, presuntamente solicita a los grupos comercializar alrededor de 200 cajas de jugos, equivalentes a unas 4 mil 800 piezas, que los alumnos tendrían que vender en calles, mercados e iglesias. Los inconformes señalaron que quienes no cumplan con las metas podrían ser enviados a examen extraordinario. En un video difundido en redes sociales, el director de la UP, Néstor Garza, rechazó que exista lucro por parte de la coordinadora o los docentes y explicó que la dinámica corresponde a una evaluación del área de ventas mediante una activación de marca. Calificó los señalamientos como engañosos y atribuyó las inconformidades a estudiantes que se resisten a realizar la actividad. Detalló que el ejercicio se desarrolla en colaboración con la Cooperativa de Trabajadores de Pascual, que facilita los productos a crédito para que los alumnos los comercialicen a un precio inferior al sugerido al público. Organizados en equipos, los estudiantes deben desarrollar estrategias de comunicación y ventas para colocar la mercancía. Sobre el destino del dinero, el directivo aseguró que el 100 por ciento de lo recaudado se entrega como incentivo a los participantes con mejor desempeño. Posteriormente, en un comunicado oficial, la UP respaldó esta explicación y sostuvo que la iniciativa no se limita a la venta de productos, sino que busca que los estudiantes lleven a la práctica los conocimientos adquiridos en su área de estudio. Respecto a las inconformidades, la institución indicó que cualquier cuestionamiento sobre las actividades académicas debe atenderse mediante los canales institucionales de diálogo y que el Consejo Académico será la instancia encargada de determinar las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento del plan curricular. Asimismo, informó que pondrá a disposición de los interesados la documentación correspondiente a la actividad durante el ciclo escolar en curso. Sin embargo, el señalamiento sobre el presunto condicionamiento de calificaciones a la comercialización de los productos continúa como uno de los principales puntos de controversia, pues las denuncias y la respuesta institucional mantienen en discusión las condiciones en que se desarrolla esta evaluación y la participación de los estudiantes.

Respecto a las inconformidades, la institución indicó que cualquier cuestionamiento sobre las actividades académicas debe atenderse mediante los canales institucionales de diálogo y que el Consejo Académico será la instancia encargada de determinar las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento del plan curricular.

Asimismo, informó que pondrá a disposición de los interesados la documentación correspondiente a la actividad durante el ciclo escolar en curso.

Sin embargo, el señalamiento sobre el presunto condicionamiento de calificaciones a la comercialización de los productos continúa como uno de los principales puntos de controversia, pues las denuncias y la respuesta institucional mantienen en discusión las condiciones en que se desarrolla esta evaluación y la participación de los estudiantes.