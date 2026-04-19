Avenida Tezozómoc,centro de huachicoleo

Ciudad de México.- De 2024 a la fecha se han detectado en la alcaldía Azcapotzalco seis puntos de huachicol o de extracción ilegal de combustible, la mayoría sobre la avenida Tezozómoc, que es por donde cruza el ducto Tuxpan-Azcapotzalco, el cual surte de gasolina a la Ciudad de México.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) y la alcaldía Azcapotzalco informaron vía transparencia que las tomas de huachicol han sido ubicadas en las colonias La Preciosa, San Antonio, Santa Apolonia y Sindicato Mexicano de Electricistas.

El director ejecutivo de Seguridad Ciudadana de Azcapotzalco, Eduardo Aguilera, precisó que también realizan recorridos en diversas zonas de la demarcación, principalmente sobre avenida Tezozómoc, para detectar la extracción ilegal de gasolina.

Eduardo Aguilera expuso que también clasifican el grado de riesgo que hay en la zona, pues en algunos casos sólo hay combustible acumulado y en otros hay una perforación directa al ducto que requiere la intervención de personal de Pemex.

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Sostuvo que en la alcaldía han detectado la extracción ilegal de gasolina, diésel y turbosina.

“El último evento que tuvimos fue en enero de 2026 sobre la colonia San Antonio, había una toma activa donde también hubo un derrame de mil 350 litros. Esta intervención la llevó a cabo el área de inteligencia de Pemex que tenía ya detectada una baja de presión en la tubería. Ellos llegan al lugar, una persona evita la acción de la justicia y abandona un vehículo, que hasta el momento se encuentra asegurado por la Guardia Nacional, con vigilancia permanente en el lugar”, mencionó.