Azota Priscilla oeste de México

MIAMI.- El oeste de México estaba azotado el lunes por un huracán que trajo fuertes lluvias, intensos vientos y olor agitado en las zonas costeras y la península de Baja California.

Había un aviso de tormenta tropical para Baja California Sur, desde Cabo San Lucas hasta Cabo San Lázaro, indicó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC por sus iniciales en inglés), con sede en Miami.

El huracán Priscilla se desplaza frente a la costa de México a unos 330 kilómetros (205 millas) al suroeste de Cabo Corrientes, con vientos máximos sostenidos de 140 km/h (85 mph).

El lunes por la noche, el gobierno de Baja California Sur anunció la cancelación de clases en todos los centros educativos a partir del martes en Los Cabos y La Paz como medida preventiva. También se habilitará una docena de refugios en Los Cabos para personas que viven en áreas de riesgo.

Partes del suroeste de México podrían recibir hasta 10 centímetros (4 pulgadas) de lluvia de las bandas exteriores de Priscilla hasta el miércoles, lo que representa un riesgo de inundaciones repentinas para los estados de Michoacán y Colima, según los meteorólogos.

Las marejadas de Priscilla estaban alcanzando la costa de México. Es probable que se presenten oleaje y peligrosas corrientes de resaca, indicó el servicio meteorológico. Se espera que el huracán se intensifique a categoría 2 antes de debilitarse.

Cerca de allí, la tormenta tropical Octave se debilitaba a unos 1,350 kilómetros (840 millas) al suroeste del extremo de la Península de Baja California. La tarde del lunes tenía vientos máximos sostenidos de 85 km/h (50 mph).

No había avisos o advertencias vigentes por Octave, ni riesgos para tierra firme. Los meteorólogos tienen previsto que la tormenta continúe debilitándose y se disipe en unos días.