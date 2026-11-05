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Homenaje póstumo a Humberto Musacchio en Ciudad de México

La ceremonia será el 10 de noviembre en la Casa del Tiempo de la UAM, con detalles del homenaje.

Por El Universal

Noviembre 05, 2026 05:45 p.m.
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Homenaje póstumo a Humberto Musacchio en Ciudad de México
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      El Jurado Calificador del Premio Nacional de Periodismo había resuelto por unanimidad, desde el pasado miércoles 28 de octubre, otorgarle el Premio Nacional de Periodismo a la Trayectoria Periodística al periodista y cronista Humberto Musacchio, así lo informó hoy el Consejo Ciudadano que otorga el galardón.


      "Lamentamos profundamente no haber tenido tiempo para comunicárselo y para organizar, con ese pretexto, un homenaje a una vida dedicada al periodismo y su enseñanza", señalan luego de expresar su pesar por la sensible partida de quien dicen, es "pilar insustituible del periodismo cultural, historiador riguroso y formador de múltiples generaciones en el país".

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      Apuntan también que Musacchio es un representante de una generación clave en el periodismo mexicano, la de aquellos que, en las palabras del sonorense, "nos ganamos a fuerza de persistencia el derecho a criticar abiertamente al presidente y a cualquier institución que se le ponga enfrente. Nadie nos regaló ese derecho, lo ganamos". Y aseguran que este es el periodismo crítico que ha ejercido siempre, Humberto Musacchio: "la memoria de este oficio".
      Concluyen señalando que tal como se encuentra programado, el próximo martes 10 de noviembre a las 12:00 horas, en la conferencia de prensa que se celebrará en la Casa del Tiempo de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), el Jurado Calificador dará a conocer a las y los galardonados en las nueve categorías del certamen, así como los detalles del homenaje póstumo que se rendirá al maestro Musacchio en la Ceremonia de Premiación.

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