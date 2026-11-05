Homenaje póstumo a Humberto Musacchio en Ciudad de México

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El Jurado Calificador del Premio Nacional de Periodismo había resuelto por unanimidad, desde el pasado miércoles 28 de octubre, otorgarle el Premio Nacional de Periodismo a la Trayectoria Periodística al periodista y cronista Humberto Musacchio, así lo informó hoy el Consejo Ciudadano que otorga el galardón.

"Lamentamos profundamente no haber tenido tiempo para comunicárselo y para organizar, con ese pretexto, un homenaje a una vida dedicada al periodismo y su enseñanza", señalan luego de expresar su pesar por la sensible partida de quien dicen, es "pilar insustituible del periodismo cultural, historiador riguroso y formador de múltiples generaciones en el país".

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Apuntan también que Musacchio es un representante de una generación clave en el periodismo mexicano, la de aquellos que, en las palabras del sonorense, "nos ganamos a fuerza de persistencia el derecho a criticar abiertamente al presidente y a cualquier institución que se le ponga enfrente. Nadie nos regaló ese derecho, lo ganamos". Y aseguran que este es el periodismo crítico que ha ejercido siempre, Humberto Musacchio: "la memoria de este oficio".Concluyen señalando que tal como se encuentra programado, el próximo martes 10 de noviembre a las 12:00 horas, en la conferencia de prensa que se celebrará en la Casa del Tiempo de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), el Jurado Calificador dará a conocer a las y los galardonados en las nueve categorías del certamen, así como los detalles del homenaje póstumo que se rendirá al maestro Musacchio en la Ceremonia de Premiación.