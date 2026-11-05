logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Miles marchan en Francia contra el costo de vida

Fotogalería

Miles marchan en Francia contra el costo de vida

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Dictan prisión preventiva a dos presuntos miembros del CJNG

La detención ocurrió durante una persecución en El Rebalse, municipio de Cihuatlán, donde se aseguró armamento y equipo táctico.

Por El Universal

Noviembre 05, 2026 05:30 p.m.
A
Dictan prisión preventiva a dos presuntos miembros del CJNG
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Dos presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), detenidos con armamento en Cihuatlán, Jalisco, fueron vinculados a proceso por los delitos de posesión de cartuchos, posesión de cargadores y portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, anunció la Fiscalía General de la República (FGR).


      En audiencia inicial, un juez de control procesó a Héctor "N" y César "N" y les impuso la prisión preventiva oficiosa en el complejo penitenciario de Puente Grande.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      De acuerdo con dicha dependencia a cargo de la fiscal general Ernestina Godoy, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) detuvieron a ambas personas durante una persecución en las inmediaciones de la localidad de El Rebalse, localizada en el municipio de Cihuatlán, Jalisco.
      Durante esta acción, el personal ministerial les aseguró un vehículo, una pistola, cuatro fusiles, 28 cargadores, 778 cartuchos, cuatro chalecos, dos placas balísticas y dos placas hechizas.
      Luego, los detenidos fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público de la Federación en Jalisco, adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (Fecor), instancia que emprendió la investigación correspondiente e hizo las diligencias necesarias con el fin de llevar el caso ante la autoridad judicial.
      "A las personas mencionadas en este comunicado se les presume inocentes, mientras no exista sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente", subrayó.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Dictan prisión preventiva a dos presuntos miembros del CJNG
      Dictan prisión preventiva a dos presuntos miembros del CJNG

      Dictan prisión preventiva a dos presuntos miembros del CJNG

      SLP

      El Universal

      La detención ocurrió durante una persecución en El Rebalse, municipio de Cihuatlán, donde se aseguró armamento y equipo táctico.

      Procesan a cuatro por extorsionar a trabajadora de la SRE
      Procesan a cuatro por extorsionar a trabajadora de la SRE

      Procesan a cuatro por extorsionar a trabajadora de la SRE

      SLP

      El Universal

      Las órdenes de aprehensión se ejecutaron en Guadalajara con apoyo de autoridades locales.

      PT impulsa sanciones penales por envenenamiento de mascotas
      PT impulsa sanciones penales por envenenamiento de mascotas

      PT impulsa sanciones penales por envenenamiento de mascotas

      SLP

      El Universal

      La iniciativa también protege la salud pública al sancionar el uso de veneno en espacios comunes.

      ¿Qué dice investigación sobre contratos de empresas del Clan Taddei?
      ¿Qué dice investigación sobre contratos de empresas del Clan Taddei?

      ¿Qué dice investigación sobre contratos de empresas del Clan Taddei?

      SLP

      El Universal

      La secretaria de Anticorrupción expuso la relación de empresas del Clan Taddei con contratos en órganos electorales locales.