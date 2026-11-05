Dictan prisión preventiva a dos presuntos miembros del CJNG

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Dos presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), detenidos con armamento en Cihuatlán, Jalisco, fueron vinculados a proceso por los delitos de posesión de cartuchos, posesión de cargadores y portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, anunció la Fiscalía General de la República (FGR).

En audiencia inicial, un juez de control procesó a Héctor "N" y César "N" y les impuso la prisión preventiva oficiosa en el complejo penitenciario de Puente Grande.

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De acuerdo con dicha dependencia a cargo de la fiscal general Ernestina Godoy, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) detuvieron a ambas personas durante una persecución en las inmediaciones de la localidad de El Rebalse, localizada en el municipio de Cihuatlán, Jalisco.Durante esta acción, el personal ministerial les aseguró un vehículo, una pistola, cuatro fusiles, 28 cargadores, 778 cartuchos, cuatro chalecos, dos placas balísticas y dos placas hechizas.Luego, los detenidos fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público de la Federación en Jalisco, adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (Fecor), instancia que emprendió la investigación correspondiente e hizo las diligencias necesarias con el fin de llevar el caso ante la autoridad judicial."A las personas mencionadas en este comunicado se les presume inocentes, mientras no exista sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente", subrayó.