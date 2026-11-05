Lorenzo Córdova respalda iniciativa "justiciera" de Morena el INE

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Luego que Morena pidió la rendición de cuentas de Lorenzo Córdova Vianello en el Instituto Nacional Electoral (INE) por presuntos contratos a modo por 2 mil 461 millones de pesos, el exconsejero presidente respaldó la iniciativa "justiciera", pero pidió que si sale algún morenista involucrado no sea protegido.

"¡X2!... Nomás que si sale involucrado algún morenista... no vayan a tender, como siempre lo hacen, un manto de impunidad. ¿Les parece?", dijo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

A través de un comunicado, Morena retomó el nombre que le puso la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a los negocios en el INE y la llamó: "La mafia electoral" y señaló que durante 27 años se hicieron negocios bajo el amparo de las instituciones electorales.Exigió a Lorenzo Córdova, Ciro Murayama y Edmundo Jacobo "dar la cara" y explicar qué hicieron durante sus gestiones es para impedir la concentración de contratos."Limpiar la corrupción no es atacar la democracia, es defenderla. Las elecciones las hace el pueblo con millones de ciudadanos que reciben y cuentan los votos, junto con los trabajadores honestos del INE", agregó.En medio del escándalo por el clan Taddei y el congelamiento de sus cuentas que dio a conocer, apenas ayer EL UNIVERSAL, el partido oficialista respaldó la investigación iniciada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), quienes determinarán si tienen pruebas suficientes para dar parte a la Fiscalía General de la República (FGR).Según la investigación que resumió Morena en una infografía y colgó en redes sociales, la red operó entre 2014 y hasta 2025, con cinco empresas que simularon competencia.Además, hay 18 expedientes del Órgano Interno de Control y 5 funcionarios públicos imputados por faltas graves. Los contratos y el dinero está dividido así:Cajas Graf recibió mil millones 72 pesosFormas Finas y Materiales recibió 815.9 millonesCorporativo ZEG recibió 278.7 millones de pesosComercializadora JVLY recibió 208.3 millones de pesosSeriplast de México recibió 85.1 millones de pesosDurante la mañanera de este 5 de noviembre, Raquel Buenrostro, secretaria del Buen Gobierno y Anticorrupción, aclaró que los primeros montos que se han dado a conocer han sido obtenidos de fuentes abiertas y a través de la plataforma de Transparencia, sin embargo, el daño al erario podría variar al revisar las auditorías que no se han hecho públicas.Por su parte, la mandataria federal, Claudia Sheinbaum Pardo, lo cuestionó por no haber hecho nada si ya se había hecho público el duopolio de los hermanos Raymundo y José Alfredo Hernández Casillas."¿Por qué no hizo nada? Él puede decir 'no me tocaba', no, cómo no, si tú nombraste a esos consejeros. Tú tenías la capacidad de hacer la revisión. Si sabías que había problemas con los organismos locales por qué no se definieron lineamientos", dijo desde el Salón Tesorería en Palacio Nacional.La consejera presidenta INE, Blanca Yassahara Cruz García, anunció el pasado 3 de noviembre, que las 10 consejerías están de acuerdo en presentar una denuncia contra Taddei ante la FGR por las irregularidades que se han hallado.