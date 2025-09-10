Buscan federales a “El Señor de los Buques”

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras el golpe a la red encabezada por el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, sobrino del exsecretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, las autoridades ahora van por Roberto Blanco Cantú, alias “El Señor de los Buques” o “Roberto Brown”, acusado de contrabando de combustibles mediante barcos tanque y empresas fachada.

Sergio Adolfo Peniche Quintal, juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal con residencia en Ensenada, Baja California, concedió a la Fiscalía General de la República (FGR) una orden para detener a Blanco Cantú y sus socios José René Tijerina Mendoza, José Isabel Murguía Santiago, Jesús Tadeo Amaya Olvera y Anuar González Hemadi, este último ya preso, por su presunta implicación en el caso de los 8 millones de litros de combustible decomisados en un predio de Ensenada, Baja California.

La FGR acusa a este grupo del transporte y almacenamiento de huachicol fiscal, a través de las empresas Mefra Fletes, Autolíneas Roca y Cristian Noé Amaya Olvera AMOL, también involucradas en el aseguramiento de 10 millones de litros de diesel en Altamira, Tamaulipas.

Según la orden de aprehensión librada por el juez de Control, en Ensenada se localizaron 10 tractocamiones y 17 pipas de la empresa Autolíneas Roca, así como ocho tractocamiones y 24 pipas de Mefra fletes, S.A. de C.V., además de dos tractocamiones y seis pipas de la compañía Cristian Noé Amaya Olvera AMOL, que descargaron el combustible que entró de contrabando proveniente de Texas.

Blanco Cantú y sus socios Tijerina Mendoza, González Hemadi y Murguía Santiago, este último hermano del exalcalde de Teuchitlán, Jalisco, ligado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), operan la empresa Metra Fletes, creada en 2015.