logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

FIRMAN EL ACTA DE SU ENLACE CIVIL

Fotogalería

FIRMAN EL ACTA DE SU ENLACE CIVIL

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Provocará “Mario” fuertes lluvias en el país

Por El Universal

Septiembre 10, 2025 03:00 a.m.
A
Provocará “Mario” fuertes lluvias en el país

CIUDAD DE MÉXICO.- Gran parte de los estados en México esperan lluvias de diversas intensidades para lo que resta de este martes y la mañana del miércoles 10 de septiembre, esto, debido a la mezcla de diversos fenómenos meteorológicos como un monzón mexicano, la llegada del frente frio número 2, un canal de baja presión y el desplazamiento de la onda tropical número 31.

De acuerdo con el Sistema Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), se prevé la posible formación del ciclón tropical “Mario” en costas del Pacífico, afectando con fuertes lluvias principalmente a Guerrero y Michoacán.

El SMN dijo que se espera que las lluvias puedan estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo, además de ocasionar un incremento en los niveles cuerpos de agua, así como encharcamientos e inundaciones.

El SMN también anunció la llegada del nuevo frente frío número 3, asociado con la corriente en chorro subtropical que se prevé se aproxime a la península de Baja California.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Las lluvias pronosticadas para lo que resta de este martes y la mañana del miércoles 10 de septiembre serán de distintas intensidades, así como algunos chubascos y lluvias aisladas. Los estados donde se espera mayor aumento de lluvias fuertes con puntuales intensas son: Sinaloa (sur), Nayarit, Jalisco (norte y oeste), Veracruz (sur), Oaxaca (este y sur), Chiapas (oeste). 

Se pronostican lluvias fuertes con puntuales muy fuertes en: Guanajuato, Colima, Michoacán, Guerrero, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tabasco, Campeche.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Violencia en Guerrero deja cinco muertos
Violencia en Guerrero deja cinco muertos

Violencia en Guerrero deja cinco muertos

SLP

El Universal

El atentado fue perpetrado por integrantes de una Policía Comunitaria

Proponen crear Consejo Aduanero
Proponen crear Consejo Aduanero

Proponen crear Consejo Aduanero

SLP

El Universal

Tratará CSP de evitar pensiones millonarias
Tratará CSP de evitar pensiones millonarias

Tratará CSP de evitar pensiones millonarias

SLP

El Universal

Enviará al Congreso de la Unión, una iniciativa de reforma constitucional

Provocará “Mario” fuertes lluvias en el país
Provocará “Mario” fuertes lluvias en el país

Provocará “Mario” fuertes lluvias en el país

SLP

El Universal