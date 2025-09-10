Provocará “Mario” fuertes lluvias en el país
CIUDAD DE MÉXICO.- Gran parte de los estados en México esperan lluvias de diversas intensidades para lo que resta de este martes y la mañana del miércoles 10 de septiembre, esto, debido a la mezcla de diversos fenómenos meteorológicos como un monzón mexicano, la llegada del frente frio número 2, un canal de baja presión y el desplazamiento de la onda tropical número 31.
De acuerdo con el Sistema Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), se prevé la posible formación del ciclón tropical “Mario” en costas del Pacífico, afectando con fuertes lluvias principalmente a Guerrero y Michoacán.
El SMN dijo que se espera que las lluvias puedan estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo, además de ocasionar un incremento en los niveles cuerpos de agua, así como encharcamientos e inundaciones.
El SMN también anunció la llegada del nuevo frente frío número 3, asociado con la corriente en chorro subtropical que se prevé se aproxime a la península de Baja California.
Las lluvias pronosticadas para lo que resta de este martes y la mañana del miércoles 10 de septiembre serán de distintas intensidades, así como algunos chubascos y lluvias aisladas. Los estados donde se espera mayor aumento de lluvias fuertes con puntuales intensas son: Sinaloa (sur), Nayarit, Jalisco (norte y oeste), Veracruz (sur), Oaxaca (este y sur), Chiapas (oeste).
Se pronostican lluvias fuertes con puntuales muy fuertes en: Guanajuato, Colima, Michoacán, Guerrero, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tabasco, Campeche.
