Cada 2.5 meses matan un alcalde

Ciudad de México.- Cada dos meses y medio un presidente municipal ha sido asesinado en nuestro país en los últimos 25 años, es decir, 119 alcaldes en funciones y electos ultimados.

El sexenio más mortífero registrado fue el de Enrique Peña Nieto, con 42 casos; le sigue el de Felipe Calderón Hinojosa, con 37; en tercer lugar se ubica el de Andrés Manuel López Obrador, con 26, y en cuarto, el de Claudia Sheinbaum Pardo, con 10 hasta la fecha.

El estado con más homicidios de presidentes municipales es Oaxaca, con un total de 24; le siguen Michoacán, con 20; Veracruz, con 13; Guerrero, con 12; Puebla, con ocho; Durango, con seis y Jalisco, con cinco, mientras que en Chihuahua y Estado de México se documentaron cuatro casos, respectivamente.

Al menos 38 alcaldes pertenecían al PRI; 19 eran del PRD; 18, del PAN; nueve, de Morena y PVEM; cinco, de MC y PT, y el resto eran de partidos locales o independientes, como el alcalde Carlos Manzo Rodríguez.

En una revisión realizada por El Universal, se encontró que el modus operandi más frecuente es la emboscada para en seguida cometer la ejecución con arma de fuego. En gran parte de los casos, el presidente municipal es asesinado junto a sus choferes, escoltas, familiares o esposas.

También se registran casos de asfixia, secuestros, estrangulamiento, contusiones, puñaladas, una decapitación y una muerte por lapidación. Además, en distintas ocasiones, los ediles fueron reportados desaparecidos y luego encontraron sus cuerpos.

Tal es el caso de Manuel Angulo Torres, quien fue reportado como desaparecido junto a su hermano. El alcalde de Topia, Durango, fue encontrado muerto por asfixia el 4 de junio de 2008. Gregorio Barradas Miravete, alcalde electo de Juan Rodríguez Clara, Veracruz, también fue secuestrado y su cuerpo fue hallado herido con armas de fuego en noviembre de 2010.

Jesús Eduardo Franco Lárraga, presidente de Tancanhuitz por Morena, fue ejecutado el 15 de diciembre de 2024 junto a su secretario y dos escoltas.

De acuerdo con datos de Data Cívica, de 2018 a la actualidad 85 alcaldes más han sido víctimas de atentados, amenazas, secuestros y ataques.