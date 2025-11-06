Marchan por víctimas del incendio

Hermosillo, Son.- “¡No fue accidente, fue la corrupción!”, “¡No debieron morir!”, “¡Justicia”!, fueron algunos de los gritos que se escucharon durante la Marcha por la Justicia para las Víctimas de Waldo’s, realizada este miércoles en Hermosillo.

El contingente partió desde el antimonumento a los niños y niñas del caso ABC, en la Plaza Emiliana de Zubeldía, e hizo énfasis en el Congreso del Estado, el Supremo Tribunal de Justicia y el Palacio de Gobierno.

Durante la manifestación, Patricia Duarte Franco, madre del niño Andrés Alonso niño fallecido en el incendio de la Guardería ABC -ocurrido en 2009- y fundadora del Movimiento 5 de Junio, tomó el micrófono para exigir justicia y el fin de la impunidad.

“Ojalá que Hermosillo no olvide a estas 23 personas. Ojalá que Sonora no olvide. Porque no vamos a permitir que este crimen quede en el olvido, así como no hemos permitido que la Guardería ABC se olvide”, expresó entre gritos de apoyo.

Las consignas “No más negligencia”, “Fuera Waldo’s”, y “Alto a la corrupción” se leyeron en carteles y lonas.

Al finalizar el recorrido por las calles, las familias reiteraron su llamado a la Fiscalía de Sonora, al gobernador Alfonso Durazo y a la presidenta de México Claudia Sheinbaum para que garanticen una investigación imparcial y se sancione tanto a funcionarios como a particulares implicados.

“Este crimen se pudo evitar. No fue un accidente. Fue producto de la corrupción y la negligencia”, concluyó Duarte, alzando nuevamente el grito que unió a los presentes: “¡Justicia!”.