Caen 2 integrantes de “Los Rusos” en Sonora

Por EFE

Noviembre 11, 2025 03:00 a.m.
A
Caen 2 integrantes de “Los Rusos” en Sonora

Ciudad de México.- Autoridades detuvieron este lunes en dos operaciones simultáneas en el norteño estado de Sonora a dos integrantes de la organización criminal ‘Los Rusos’ relacionada con el tráfico de armas, drogas, cartuchos y divisas hacia Estados Unidos en el municipio de San Luis Río Colorado.

Los arrestos se lograron gracias a un trabajo de inteligencia en la que elementos de seguridad realizaron vigilancias fijas, móviles y discretas de los domicilios para obtener información como pruebas para que se diera la orden de cateo.

Los detenidos son Abdel ‘N’, alias ‘El Toro’ de 63 años, el cual cuenta con antecedentes penales por homicidio simple doloso y lesiones, y a Miguel Ángel ‘N’, ‘El Torito’ de 32 años.

En la inspección de los inmuebles se aseguraron dosis de fentanilo, cocaína, cristal, metanfetaminas, cartuchos útiles, dinero en efectivo, un arma de fuego y tres vehículos.

Tanto Abdel ‘N’ como Miguel Ángel ‘N’ fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente.

En la intervención participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR) y Guardia Nacional (GN).

