Caen homicidios dolosos

Ciudad de México.- Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), aseguró que durante los primeros 10 meses de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, la coordinación entre el gabinete de seguridad federal y autoridades estatales ha logrado una reducción de 25.3% de los homicidios dolosos con respecto a septiembre de 2024.

En la conferencia de prensa mañanera, García Harfuch agregó que se ha logrado detener a más de 29 mil personas por delitos de alto impacto, así como decomisar 14 mil 943 armas de fuego y más de 216 toneladas de droga incautadas, entre ellas 3.5 millones de pastillas de fentanilo. Asimismo, en 21 estados se inhabilitaron mil 262 laboratorios que producían metanfetaminas.

Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), informó que “mientras que, en septiembre de 2024, se tuvo un promedio diario de 86.9 homicidios dolosos diarios, en julio la cifra fue de 64.9 homicidios diarios. Esto es una reducción de 22 homicidios menos diarios en promedio”.

En el Informe del Gabinete de Seguridad, la titular del Secretariado detalló que siete entidades concentran 51.5% de homicidios dolosos, encabezadas por Guanajuato (11.9%) y seguidas por Chihuahua (7.2%), Sinaloa (7.2%), Baja California (7.1%), Estado de México (6.6%), Guerrero (5.9%), y Michoacán (5.6%).

La titular del SESNSP destacó la baja en otros delitos de alto impacto, como el feminicidio, las lesiones dolosas por disparo de arma de fuego, el secuestro, robos con violencia, pero reconoció que la extorsión registró un incremento de 25.4% entre enero y julio de 2025 en comparación con el mismo periodo de 2019.