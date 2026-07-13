Pierde control de su auto y casi arrolla a familia en Veracruz

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Una familia estuvo a punto de vivir una tragedia luego de que una camioneta presuntamente circulaba a exceso de velocidad y perdió el control mientras ellos caminaban sobre la banqueta y el camellón de la carretera Transístmica, en la comunidad de El Naranjito, perteneciente al municipio de Cosoleacaque, Veracruz.

El incidente quedó registrado por una cámara de videovigilancia. En las imágenes se observa cómo el vehículo se desvía de su trayectoria y pasa a escasos centímetros de las personas, quienes logran ponerse a salvo por apenas unos instantes, evitando ser impactadas.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor habría perdido el control de la unidad debido a la velocidad a la que circulaba. A pesar de lo aparatoso del hecho y del enorme riesgo que representó para la familia, no se reportaron personas lesionadas.

El video comenzó a difundirse rápidamente en redes sociales, donde usuarios calificaron el hecho como un verdadero milagro y señalaron la importancia de respetar los límites de velocidad para prevenir accidentes que puedan terminar en tragedia.

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El caso volvió a poner sobre la mesa los riesgos del exceso de velocidad en carreteras y zonas con tránsito peatonal, donde una imprudencia puede tener consecuencias fatales.