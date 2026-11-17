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Ricardo Alejandro "N" fue vinculado a proceso en su calidad de presunto autor material del homicidio calificado del regidor de Morena en Cuernavaca, Gabriel Rivas Ríos.

La jueza de control Yaredi Montes Rivera acreditó las pruebas en video que ofreció el Ministerio Público para señalar que la noche del 5 de noviembre pasado, justo un día después del crimen, el presunto responsable sacó de su domicilio un casco similar al que llevaba el conductor de la motocicleta que disparó en contra del regidor. También extrajo una ropa de color negra con las características que vestía el ejecutor del crimen.

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La jueza afirmó que por las pruebas aportadas por el MP está demostrado que Ricardo Alejandro "N" tuvo en su poder a motociclista el día de los hechos.La Fiscalía pidió cuatro meses para la integración de reportes telefónicos que sustentan conversaciones entre el detenido y los vendedores de dicha motocicleta y también aprovecharan ese tiempo para solicitar a la Comisión Nacional Bancaria (CNB) un reporte de la transferencia que realizó Ricardo para realizar un primer pago por la adquisición del vehículo. La próxima audiencia se celebrará el 17 de marzo del 2027 únicamente para el cierre de la investigaciónEn el desarrollo de la audiencia, la defensa particular cuestionó un informe integrado en el reporte de investigación elaborado y aportado por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal en el que refieren que en su trabajo de campo visualizaron una moto con las mismas características el día 7 de noviembre en el domicilio de los anteriores propietarios.La juez afirmó que este informe no estaba corroborado y lo que importa esencialmente es quien tenía en su poder la motocicleta el día del crimen del regidor de Morena.A la audiencia de vinculación acudió Amelia "N", esposa del político victimado, y rompió en llanto cuando la jueza dictó el auto de vinculación a proceso.