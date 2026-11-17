¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) retiró este martes a México, Bolivia y Estados Unidos el estatus de país libre de sarampión, debido a menores indices de vacunación que han permitido la transmisión sostenida del virus.

Durante una rueda de prensa, el director de la OPS, el doctor Jarbas Barbosa, anunció que esta medida llega tras el análisis realizado por la Comisión Regional de Monitoreo y Reverificación de la Eliminación del Sarampión, la Rubéola y el Síndrome de Rubéola Congénita (RVC), que se reunió del 10 al 13 de noviembre pasados.

En el caso de México, la organización puntualizó que la tendencia de contagios se va reduciendo desde el mes de febrero, pero el hecho de que aún se mantenga de manera constante llevó a la OPS a tomar esta decisión, aunque esperan que los esfuerzos que se están realizando en el país mejoren la situación.

México acumuló más de 20.000 casos confirmados y cincuenta defunciones entre 2025 y 2026, frente a Bolivia, que redujo en un 83 % los contagios este año, de 444 a 76, pero aún los reporta de manera continuada, según la organización.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En el caso de Estados Unidos, las cifras de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) registran en lo que va de año 5.412 casos de sarampión en 47 territorios del país, más del doble de los 2.289 reportados en 2025, un dato que contrasta con el promedio de 180 detecciones anuales entre el 2000 y 2024.

"La eliminación del sarampión no es un trofeo que se gana una vez y se coloca en una estantería. Se debe proteger todos los días", afirmó Barbosa, quien añadió que la "clara" solución a esta problemática es mantener un 95 % de población vacunada con las dos dosis contra el sarampión en todas las comunidades.

Los tres países se suman así a Canadá, que ya perdió la condición en 2025 tras registrar 5.100 casos en un periodo de doce meses.

La OPS está trabajando con los países para prevenir nuevos brotes de sarampión en naciones como Brasil, Colombia, Guatemala, Honduras y Perú, además de esfuerzos concretos con campañas de vacunación en zonas de baja cobertura.

Barbosa comentó que el sarampión es una de las enfermedades "más contagiosas del mundo" con una ratio de ocho personas por cada portador del virus.