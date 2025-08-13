Caos en el AICM, Metro y viviendas

Ciudad de México.- Capitalinos viven un martes complicado debido a los estragos de la tormenta registrada en la madrugada, que dejó afectaciones en 200 casas y en accesos al Sistema de Transporte Colectivo. En el aeropuerto, más de 30 mil personas se han visto afectados por cancelaciones desde el domingo.

“Cada año es lo mismo, nos inundamos y siempre perdemos todo. Ya estamos cansados”, expresó Lizbeth Rodríguez, quien tras 12 horas de la lluvia registrada el martes, aún sacaba sus pertenencias echadas a perder.

Mostró que las cuatro coladeras que hay en la calle Norte 170, en la colonia Pensador Mexicano, alcaldía Venustiano Carranza, estaban totalmente taponeadas por la basura que “baja de todo el aeropuerto y de las colonias cercanas”.

El Pointer modelo 2000 con el que Víctor Manuel Pliego se transportaba diariamente para trabajar quedó inservible. “Cuando salimos, el agua ya había llegado a más de la mitad y junto con el granizo pues se nos descompuso”. Repararlo costará unos 15 mil pesos, estimó.

En la alcaldía Gustavo A. Madero, la situación tras la tormenta de la madrugada del martes no fue mejor. “¡Queremos solución!”, pidió Gloria, vecina de la colonia San Juan de Aragón VI Sección, a la cual acudió la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

Con pancartas con demandas como “¡Necesitamos mejora en el drenaje!” y “No necesito jabón, necesito solución”, los vecinos advirtieron que aunque en administraciones pasadas se les ha prometido mejoras en el drenaje, esto no ha sucedido.