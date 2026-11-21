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El capo Fausto Isidro Meza Flores, "Chapo Isidro", fue ingresado a las instalaciones de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), donde permanece tras ser detenido por elementos del Ejército y de la Guardia Nacional en Sinaloa.

Un convoy con vehículos artillados de ambas instituciones, lo trasladó la madrugada de este sábado del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) a la sede de la FEMDO, en el centro de la capital del país.

Luego de ser capturado por fuerzas especiales del Ejército y de la Guardia Nacional, el líder del Cártel de Guasave fue traído a la Ciudad de México en un avión de la Fuerza Aérea Mexicana.

Se espera que, en el transcurso del día, personal de la Fiscalía General de la República (FGR) le practiquen exámenes médicos y diversas diligencias de ley antes de ser presentado ante el juez que libró la orden de aprehensión en su contra por delincuencia organizada y delitos contra la salud.

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En tanto, militares y guardias nacionales mantienen un operativo de seguridad afuera de las instalaciones de la FEMDO, con vehículos artillados.

A su vez, la Administración para el Control de Drogas (DEA) celebró la detención de Meza Flores, pues representa una victoria significativa contra una de las redes criminales más violentas de México.

"Durante décadas, esta organización ha alimentado el derramamiento de sangre y la inestabilidad en México mientras traficaba drogas mortales, incluido el fentanilo, hacia Estados Unidos, representando una amenaza significativa para la vida y las comunidades estadounidenses", señaló Terry Cole, jefe de la agencia antidrogas.

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Comando Norte de EU ayudó a localizar al "Chapo Isidro"

El Comando Norte de Estados Unidos, a través de la Fuerza de Tarea Conjunta Interinstitucional-Anticárteles, apoyó en la localización de Fausto Isidro Meza Flores "El Chapo Isidro", capturado por fuerzas federales mexicanas en Guasave, Sinaloa.

A través de redes sociales, el U.S. Northern Command destacó la captura del líder criminal, uno de los 10 fugitivos más buscados por el FBI, y de dos personas más, al tiempo que felicitó a las autoridades mexicanas.

Indicó que la Fuerza de Tarea Conjunta Interinstitucional-Anticárteles (JIATFCC), en coordinación con otros socios interinstitucionales de EU, apoyó el esfuerzo de localización que llevó a la detención del "Chapo Isidro".

El Comando Norte destacó que "la cooperación bilateral produce resultados contra las organizaciones criminales transnacionales".

A su vez, la Fuerza de Tarea Conjunta Interinstitucional-Anticárteles expresó sus felicitaciones a la Secretaría de la Defensa de México (Sedena) y al FBI por la captura del líder criminal, quien tras ser capturados en Sinaloa ya fue trasladado a la Ciudad de México.

El Comando Norte se suma así a las autoridades estadounidenses que han reaccionado a la captura de "El Chapo Isidro", donde destacan el jefe de la DEA, Terry Cole, y la Zar antidrogas del presidente Donald Trump, Sara Carter.

También Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), la rama de investigación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), destacó la caída de Meza Flores y su lugarteniente Germán Rolando Gálvez Meza.