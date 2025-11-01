logo pulso
Capturan al “Charro”, jefe regional del CJNG

Por El Universal

Noviembre 01, 2025 03:00 a.m.
A
Capturan al “Charro”, jefe regional del CJNG

Ciudad de México.- Fuerzas federales detuvieron a Armando “N”, alias “Charro”, presunto jefe del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Aguascalientes y principal generador de violencia en la entidad.

Nava Gallegos fue capturado junto con dos sujetos, durante cateos realizados por elementos del Ejército, Guardia Nacional y de la Fiscalía General de la República en dos inmuebles que eran utilizados como puntos de operación y resguardo de vehículos, armas de fuego y drogas.

El gabinete de seguridad informó que al desarrollar líneas de investigación se identificaron dos inmuebles que eran utilizados como puntos de operación del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Por lo que, implementaron técnicas de investigación para recopilar datos de prueba suficientes con los que un juez de Control otorgó órdenes de cateo, que, al cumplimentarlas, derivaron en la detención de Armando Nava Gallegos, junto con dos hombres más, a los cuales se les informaron sus derechos de ley y fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente quien determinará su situación legal, indicó el Gabinete de Seguridad en un comunicado de prensa.

De acuerdo con investigaciones ministeriales, Armando Nava Gallegos es considerado el jefe regional y principal generador de violencia en el estado de Aguascalientes, encargado de la distribución de droga al menudeo, extorsión, secuestros y homicidios para el Cártel Jalisco Nueva Generación.

