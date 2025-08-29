Castillo pide debate respetuoso

Ciudad de México.- Sobreviviente de los movimientos de izquierda en el país, heredera del legado político de Heberto Castillo, economista, perteneciente a la corriente radical de Morena que pugna por fortalecer al partido al margen de escándalos y excesos, Laura Itzel Castillo presidirá a partir del 1 de septiembre el Senado de la República.

De trato amable, sin aspavientos, con un perfil discreto, a diferencia del presidente saliente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, la nueva líder de la Cámara Alta se comprometió a un manejo institucional del cargo, en el que privilegiará el diálogo y los acuerdos por encima de las diferencias partidistas.

“Yo siempre he creído que la política es un vehículo civilizatorio y, por lo tanto, me parece importante tomar en consideración que hay diferentes grupos parlamentarios, pero que tenemos posiciones, aunque divergentes, podemos tener un debate fuerte pero respetuoso y tiene que haber orden. Eso es lo que yo considero y pienso que tengo el temple para eso”, subrayó.

Dijo que desde la presidencia de la Mesa Directiva también pugnaría por la unidad de la bancada de Morena, pues “lo más importante ha sido que estemos unificados, y aquí yo reivindicaría uno de los lemas del ingeniero Herberto Castillo Martínez, mi padre, que decía: ‘lo importante no es de dónde venimos, sino hacia dónde vamos’”.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Señaló que el reto para el segundo año de la 66 Legislatura es continuar con la construcción del segundo piso de la transformación.

“Voy a trabajar con institucionalidad sin renunciar a mis principios y sin renunciar a mi trayectoria de izquierda apoyando al movimiento regeneración nacional y las iniciativas que envíe nuestra presidenta Claudia Sheinbaum.

“Considero que la política debe ser un vehículo civilizatorio y que parlamento viene de parlar, es decir, de hablar, y puede haber discusiones muy fuertes, pero que lo importante es que haya respeto”, enfatizó.