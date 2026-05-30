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Detienen a Jesús Puente, operador de "Los Petrofactureros"

Los cateos fueron solicitados por el Ministerio Público Federal y forman parte de investigaciones

Por El Universal

Mayo 30, 2026 09:45 a.m.
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Detienen a Jesús Puente, operador de Los Petrofactureros
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      Autoridades federales cumplimentaron un cateo en cuatro inmuebles en los municipios de San Pedro Garza García, Monterrey, Escobedo y Salinas Victoria en Nuevo León donde fue detenido Jesús Ricardo Puente.

      De acuerdo a las investigaciones este sujeto forma parte de una red de empresas llamada "Los Petrofactureros".

      La cual está integrada por personas físicas y morales vinculadas a más de 40 empresas utilizadas para simular actividades en sectores logístico, energético y de transporte, sin contar con infraestructura real.

      En los inmuebles se aseguraron cuatrimotos, vehículos particulares, 42 tractocamiones, 13 camiones de carga, camiones de volteo, dos retroexcavadoras, una grúa de canastilla, 62 contenedores cilíndricos, inmuebles, un predio utilizado como patio de maniobras y trasvase, documentación diversa y objetos del delito.

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      La documentación estaba probablemente relacionada con al menos tres empresas investigadas por delitos en materia de hidrocarburos y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

      Estos cateos fueron solicitados por el Ministerio Público Federal (MPF), adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).

      La Fiscalía General de la República (FGR) señaló que estas acciones forman parte de los trabajos para combatir los delitos en materia de hidrocarburos.

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