Trailero sufre percance sobre la carretera Zacatecas

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Esta mañana se suscitó un incidente en la carretera Zacatecas donde solo se presentaron daños materiales.

Fue antes de las 07:00 de la mañana, cuando un tráiler Kenworth con caja seca acoplada de color blanco circulaba sobre la carretera Zacatecas con dirección a San Luis Potosí.

Al llegar al km 19+800 cerca a la comunidad de la Campaña, el chofer se salió delante de la cinta asfáltica hacia su lado derecho brincando la ciclovía, para terminar invadiendo parte del carril contrario.

Al sitio arribaron elementos de la policía municipal de Mexquitic de Carmona, quienes abanderaron el área como primeros respondientes, posteriormente la Guardia Nacional se hizo cargo del accidente.

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No se reportaron personas lesionadas, únicamente daños materiales en el vehículo y la infraestructura vial en la zona del incidente.