logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ANDREA Y JOSÉ MIGUEL ¡SE COMPROMETEN EN MATRIMONIO!

Fotogalería

ANDREA Y JOSÉ MIGUEL ¡SE COMPROMETEN EN MATRIMONIO!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Abandonan auto volcado en Vista Hermosa

Fue asegurado por autoridades para la investigación

Por Huasteca Hoy

Mayo 30, 2026 09:51 a.m.
A
Abandonan auto volcado en Vista Hermosa
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CIUDAD VALLES.- Debido a la velocidad y la falta de precaución, el conductor de un vehículo chocó contra una lámpara de alumbrado público y volcó su unidad en la calle Antiguo Camino a Tanzacalte.

      El percance se suscitó la noche del viernes, en el cruce de las calles Antiguo Camino a Tanzacalte y Belisario Domínguez, en la colonia Vista Hermosa.

      Fuentes oficiales informaron que el conductor de un automóvil Ford Fusion negro circulaba a exceso de velocidad cuando, de manera repentina, perdió el control del volante y se proyectó hacia la banqueta, colisionando contra un poste de acero. Posteriormente, el sedán volcó y quedó con las llantas hacia arriba.

      Lo anterior fue reportado al Sistema de Emergencias 9-1-1 y, en cuestión de minutos, llegaron socorristas, así como oficiales de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, quienes encontraron el vehículo abandonado.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Por ello, la unidad sería puesta a disposición de la Fiscalía General del Estado.

      LEA TAMBIÉN

      Delincuente roba tienda Oxxo de Ciudad Valles

      El delincuente amenazó con un arma blanca a la cajera de la tienda Oxxo en Vista Hermosa para llevarse el dinero de las ventas.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Abandonan auto volcado en Vista Hermosa
      Abandonan auto volcado en Vista Hermosa

      Abandonan auto volcado en Vista Hermosa

      SLP

      Huasteca Hoy

      Fue asegurado por autoridades para la investigación

      Conductor fallece en un choque de motos
      Conductor fallece en un choque de motos

      Conductor fallece en un choque de motos

      SLP

      Redacción

      Impactaron en la carretera estatal de San Vicente a El Higo, en la Huasteca Potosina

      Sujeto invadió un terreno y ahora está en el Penal
      Sujeto invadió un terreno y ahora está en el Penal

      Sujeto invadió un terreno y ahora está en el Penal

      SLP

      Redacción

      Muere adolescente al ser atropellado por raudo vehículo
      Muere adolescente al ser atropellado por raudo vehículo

      Muere adolescente al ser atropellado por raudo vehículo

      SLP

      Redacción

      El conductor responsable huyó del sitio y no hay pistas de su paradero