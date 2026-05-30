Abandonan auto volcado en Vista Hermosa
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CIUDAD VALLES.- Debido a la velocidad y la falta de precaución, el conductor de un vehículo chocó contra una lámpara de alumbrado público y volcó su unidad en la calle Antiguo Camino a Tanzacalte.
El percance se suscitó la noche del viernes, en el cruce de las calles Antiguo Camino a Tanzacalte y Belisario Domínguez, en la colonia Vista Hermosa.
Fuentes oficiales informaron que el conductor de un automóvil Ford Fusion negro circulaba a exceso de velocidad cuando, de manera repentina, perdió el control del volante y se proyectó hacia la banqueta, colisionando contra un poste de acero. Posteriormente, el sedán volcó y quedó con las llantas hacia arriba.
Lo anterior fue reportado al Sistema de Emergencias 9-1-1 y, en cuestión de minutos, llegaron socorristas, así como oficiales de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, quienes encontraron el vehículo abandonado.
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Por ello, la unidad sería puesta a disposición de la Fiscalía General del Estado.
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