Celebran acuerdos con productores en Segob

Ciudad de México.- Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), celebró algunos acuerdos a los que se llegó el jueves con transportistas y productores, quienes tras 13 horas de negociación decidieron levantar los bloqueos en las carreteras.

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este viernes en Palacio Nacional, la secretaria de Gobernación celebró acuerdos alcanzados en temas como seguridad en carreteras, campo y agua, entre otros.

“Acabaron ayer mismo los bloqueos, creo que quedaban en Chihuahua, pero ya estamos, digamos, de salida de este conflicto”, comentó Rosa Icela Rodríguez.

“Vamos a seguir en la atención de las demandas que tienen las organizaciones”, garantizó la secretaria de Gobernación.

Después de 13 horas de negociación con el gobierno federal, transportistas y productores anunciaron la liberación de todos los bloqueos carreteros que mantenían en distintos puntos del país. La mesa de diálogo fue encabezada por el subsecretario César Yáñez y el secretario de Agricultura, Julio Berdegué.

David Estévez Gamboa, presidente de la Asociación Nacional de Transportistas (Antac), aceptó que no están satisfechos en su totalidad, pero celebró alcances como una fiscalía especializada en delitos en carretera.

“Hasta la fecha, cuando denunciamos, lo hacemos en las fiscalías comunes, no tenemos un espacio que sea exactamente problemas de carretera”, dijo.