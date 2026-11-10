Sheinbaum reporta 50% menos homicidios en México

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La presidenta de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció durante su conferencia matutina del 10 de noviembre de 2026, una notable disminución del 50% en los homicidios dolosos en la capital, comparando datos de septiembre de 2024 a octubre de 2026. Marcela Figueroa Franco, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), presentó el informe de incidencia delictiva hasta el 31 de octubre, destacando que el promedio de homicidios se redujo a 43.4 por día en octubre, frente a los 86.9 registrados anteriormente en septiembre de 2024.

Figueroa Franco resaltó que octubre de 2026 marca el mes con la cifra más baja de homicidios en la historia reciente, mientras que los datos nacionales también reflejan una disminución en los delitos de alto impacto, con una baja del 36%. En octubre de 2024, se documentaron 636.6 delitos de alto impacto diarios, una cifra que se redujo a 409.4 en el mismo mes de 2026.

En cuanto a la percepción de la seguridad, menciona que este indicador comenzó a decrecer desde su máximo histórico de 2018, cuando alcanzó el 76.8% de la población. Al tercer trimestre de 2026, esta percepción se redujo al 58.1%. Además, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública muestra que la proporción de ciudadanos que se siente inseguro en su colonia pasó del 50.1% al 35.9% en el último año.

Figueroa Franco también abordó el impacto del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, implementado tras el asesinato de un alcalde. Indicó que en esta entidad los homicidios dolosos disminuyeron en un 42%, y el mes de octubre se registró como el más bajo en términos de homicidios desde 2015. En ese mismo contexto, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, informó sobre la participación activa de las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional en diversas operaciones antidelictivas, resaltando la detención de 1,658 personas y el decomiso de armamento significativo y drogas.

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Por otro lado, el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, de la Secretaría de Marina, habló sobre las operaciones de seguridad en el puerto de Lázaro Cárdenas, destacando el desmantelamiento de células criminales que operaban en la zona marítima. En ese sentido, enfatizó la importancia de estas intervenciones para prevenir el tráfico de sustancias ilegales y proteger tanto a los trabajadores del sector minero como a los productores agrícolas. El gobierno federal sigue implementando estas estrategias con el objetivo de reducir la violencia delictiva y mejorar la percepción de seguridad en el país.