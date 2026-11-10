Claudia Sheinbaum viajará a China para APEC

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha comunicado al Senado de la República su viaje programado a China del 15 al 20 de noviembre para participar en la 33 Reunión de Líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC). Este encuentro se llevará a cabo en Shenzhen, donde la mandataria sostendrá reuniones bilaterales con jefes de Estado de diversas economías participantes, incluido el presidente Xi Jinping.

La notificación, que fue enviada a la Mesa Directiva por las secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores, enfatiza la relevancia estratégica de este viaje para diversificar el comercio exterior de México, atraer inversiones y potenciar su participación en una de las áreas de mayor crecimiento económico global. La reunión de líderes económicos está programada para los días 18 y 19 de noviembre, y durante la misma se abordarán cuestiones clave como el comercio, la inversión, la innovación tecnológica y el desarrollo sostenible.

Uno de los ejes del viaje es la consolidación de una agenda de colaboración económica y diplomática con China, enfatizada en la reunión bilateral entre Sheinbaum y Xi Jinping. Este encuentro busca fortalecer los lazos entre ambos países y promover iniciativas que beneficien a las economías involucradas. Asimismo, es un paso para que México amplíe su interlocución con naciones de Asia-Pacífico, siguiendo principios de respeto mutuo y desarrollo compartido.

El gobierno federal considera que la participación de la presidenta Sheinbaum en esta cumbre no solo representa una oportunidad para presentar el Plan México, centrado en la atracción de inversiones y la apertura de nuevos mercados, sino que también busca posicionar a México como país anfitrión de APEC en 2028. En este sentido, se espera que el viaje contribuya a establecer canales de comunicación y cooperación necesarios para la organización de esta importante reunión internacional.

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La Secretaría de Relaciones Exteriores ha destacado que estas interacciones de alto nivel son fundamentales para consolidar la presencia de México en el entorno Asia-Pacífico y para proyectar sus prioridades económicas hacia sus principales socios comerciales. De esta manera, el viaje de Sheinbaum a China se enmarca en una estrategia del gobierno mexicano para diversificar sus relaciones económicas y fortalecer su competitividad en mercados internacionales.