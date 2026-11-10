Reabre el domo del Planetario Luis Enrique Erro

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

El Instituto Politécnico Nacional (IPN) ha anunciado la reapertura del Domo de Inmersión del Planetario Luis Enrique Erro, que cuenta ahora con una avanzada plataforma tecnológica. Esta mejora permitirá la realización de proyecciones inmersivas en temas como:

Astronomía

Física

Matemáticas

Ciencias atmosféricas

Exploración espacial.

Además, se incorporará la posibilidad de transmitir contenidos en línea y desarrollar materiales educativos propios.

Arturo Reyes Sandoval, director general del IPN, subrayó que el objetivo de esta modernización es fomentar el interés por las ciencias entre los jóvenes. La plataforma mejorada ofrecerá experiencias inmersivas que facilitarán la visualización de fenómenos complejos, permitiendo la realización de actividades híbridas y ampliando las oportunidades de difusión científica con sistemas compatibles con el planetario portátil del instituto.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La intervención en el planetario incluye un diseño modular, lo que permitirá actualizar los componentes tecnológicos de forma individual, sin requerir la sustitución completa de la estructura. Esta estrategia buscará asegurar la sostenibilidad tanto tecnológica como financiera del proyecto. Reyes Sandoval aseguró que la renovación del planetario no solo mejorará la exhibición de contenidos, sino que también permitirá la creación de herramientas educativas nacionales para su proyección en formato de domo completo, conocido como full dome.

Otra de las ventajas que se mencionaron es que facilitará la capacitación de operadores, académicos y divulgadores científicos. Esta capacidad de generar contenidos propios apunta a fortalecer la producción nacional de materiales educativos y culturales en un formato diseñado por y para la comunidad del Politécnico.

La modernización del planetario se considera un paso significativo en el impulso de las disciplinas científicas, tecnológicas, de ingeniería y matemáticas, comúnmente agrupadas bajo el acrónimo STEM. Con estas iniciativas, el IPN busca consolidar su papel en la educación y divulgación científica, contribuyendo al desarrollo integral de los estudiantes y la población en general.