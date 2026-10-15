Rechaza Sindicato del IMSS propuesta de alza salarial

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El Dr. Rafael Olivos Hernández, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), informó que las y los trabajadores del IMSS rechazaron la propuesta de aumento salarial propuesta por el Gobierno Federal.

En un mensaje en redes sociales, Olivos Hernández añadió que la decisión se tomó luego de una consulta con los integrantes del SNTSS, "la mayoría de los que participaron decidió no aprobar la propuesta salarial".

Asimismo, el director propuso que se reanuden las negociaciones.

Acepta Sindicato del IMSS derrota

Rafael Olivos Hernández, secretario general del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), aceptó su derrota, luego de que concluyó el conteo de los votos de la consulta nacional y sostuvo que se alistan las mesas de negociación con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para revisar nuevas propuestas salariales.

"Los resultados son claros, la mayoría de quienes participaron decidió no aprobar la propuesta salarial. Quiero decirlo con toda claridad, respetamos esa decisión. Hoy tenemos un resultado y nos corresponde actuar en consecuencia", expresó a través de un video publicado en redes sociales.

En ese sentido, explicó que la propuesta sometida a consulta fue resultado de un proceso de negociación con el instituto y de los resolutivos aprobados legítimamente por el Congreso Nacional.

"Defendimos ese mandato y cumplimos con nuestra responsabilidad de negociar, pero también consideramos fundamental abrir un espacio para que fuera ustedes quienes se expresaran directamente su decisión", expuso.

"Por eso convocamos a la consulta, porque escuchar a las y los trabajadores también es parte de nuestra responsabilidad como dirigentes sindicales", agregó.

Ante los resultados, Olivos Hernández afirmó que la dirigencia solicitó retomar las mesas de negociación con el IMSS con el propósito de revisar propuestas y buscar mejores condiciones salariales para los trabajadores del sector salud y destacó que más tarde se estará informando a la base trabajadora sobre los avances alcanzados en estas.

"En este sindicato podemos tener opiniones diferentes, pero compartimos una misma causa, la defensa de nuestros derechos y el bienestar de nuestras familias", manifestó.

"Ustedes expresaron su voluntad, nosotros asumimos la responsabilidad de representarla y defenderla. Sigamos adelante con unidad, respeto y compromiso, porque el sindicato somos todas y todos", concluyó.