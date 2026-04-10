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Colectivo localiza cuerpo de joven en casa abandonada de Tlajomulco

Guerreros Buscadores de Jalisco reportó el hallazgo de un cuerpo con unas tres semanas de evolución cadavérica

Por El Universal

Abril 10, 2026 09:21 a.m.
A
Colectivo localiza cuerpo de joven en casa abandonada de Tlajomulco

El colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco localizó el 9 de abril el cuerpo de un joven de aproximadamente 18 años en la cochera de una casa no habitada y ubicada en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.

Por medio de redes sociales, integrantes del colectivo buscador, quienes en marzo del 2025 lideraron la búsqueda que dio con el hallazgo del Rancho Izaguirre en Teuchitlán, comentaron que el olor era "muy fuerte" debido a que el cuerpo tenía unas tres semanas de evolución cadavérica.

"Ayer localizamos a un joven de aproximadamente 18 años, con tres semanas de evolución cadavérica. Ya fue enviado para su identificación. Esto es innegable. Las cifras oficiales no coinciden con lo que encontramos en campo", escribieron.

En una transmisión en vivo en redes sociales, integrantes del colectivo detallaron que la acción derivó de una denuncia anónima que los alertó sobre el lugar: una casa que, aseguran, no estaba habitada y tenía la puerta abierta al momento de ingresar.

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Con palas y picos, integrantes del colectivo cavaron la cochera del inmueble y entre la tierra removida se pudo observar el pie y partes de un cuerpo humano aparentemente masculino. Mientras cavan en la tierra, decenas de moscas permanecen en el lugar y el olor, a decir del colectivo, era "muy fuerte".

"Este cuerpo está muy fresco, este cuerpo tiene si acaso tres semanas", comentaron durante la transmisión.

Guerreros Buscadores también cuestionó las cifras oficiales de los desaparecidos en México diciendo que "no coinciden con lo que encontramos en campo". Finalizaron su mensaje diciendo que "las fosas siguen hablando... y nosotros no vamos a callar".

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