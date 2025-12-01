Con aguinaldo y bono celebrarán los legisladores

Ciudad de México.- La Cámara de Diputados alista una bolsa de más de 208 mdp para emitir los pagos correspondientes al fin de año de las diputados y senadores de la 66 Legislatura.

En lo que respecta al recinto legislativo de San Lázaro, se erogarán 152 millones de pesos para los pagos y prestaciones correspondientes al mes de diciembre.

De acuerdo con lo que establece la Ley de Remuneraciones, cada uno de los 500 diputados federales, de todas las bancadas parlamentarias recibirá en su cuenta 304 mil 48 pesos por concepto de su dieta mensual, aguinaldo (40 días de dieta bruta) y “apoyos legislativos”.

Por su dieta mensual, los diputados recibirán 82 mil 52 pesos y 147 mil 438 pesos de su aguinaldo, ambos corresponden a ingresos personales.

Asimismo, se les depositará antes del 15 de diciembre próximo 74 mil 558 pesos mensuales, de los cuáles 45 mil 786 pesos corresponden al concepto de asistencia legislativa y 28 mil 772 pesos al de atención ciudadana.

El Senado de la República alista el desembolso de 56 millones 746 mil 624 pesos sólo por concepto de aguinaldo y la dieta mensual de diciembre de los 128 senadores, como parte de sus prestaciones de fin de año.

Sumando los conceptos, para las fiestas navideñas y de fin de año, cada senador recibirá una canasta de recursos por 384 mil 700 pesos en este mes de diciembre, sin considerar otros apoyos legislativos, como ayuda para despensa en efectivo o vales y apoyo para el uso de vehículos, prima vacacional equivalente a 15 días de sueldo base, prima quinquenal, entre otros.

Sin embargo, la burocracia dorada del Senado de la República también tendrá una Navidad muy alejada de la austeridad republicana que tanto se presume en el actual régimen.

El secretario general de la Cámara Alta, Alejandro Garita Alonso, recibirá un aguinaldo muy cercano al de los senadores.

La dieta mensual neta del funcionario legislativo es de 130 mil 600 pesos, es decir, sólo mil 100 pesos menos que sus jefes, por lo que su aguinaldo de 40 días, que no tiene merma en los impuestos, es de más de 235 mil pesos.