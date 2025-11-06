“Con dignidad voy a seguir sus pasos y lucha”

Morelia, Mich.- Vestida de negro, con un sombrero en los brazos y al lado de una foto de su esposo, Carlos Manzo, Grecia Itzel Quiroz García protestó este miércoles en el Congreso de Michoacán como presidenta municipal sustituta de Uruapan.

Cuatro días después del asesinato de Carlos Manzo Rodríguez, ocurrido la noche del 1 de noviembre en la Plaza Principal de Uruapan, su viuda se comprometió a seguir su legado, a trabajar por su municipio y pidió a los seguidores del Movimiento del Sombrero —fundado por el propio Manzo— no decaer y seguir firmes en su lucha.

Grecia Quiroz García entró al pleno en punto de las 15:20 horas y un minuto después ya había cumplido con el juramento del cargo. Acompañada del diputado del Movimiento del Sombrero Carlos Alejandro Bautista Tafolla, quien llevaba un sombrero negro y un retrato de Carlos Manzo, junto a otros diputados locales, todos también con sombrero, Grecia Quiroz se dirigió a la tribuna, donde pronunció su primer discurso como alcaldesa.

“Hoy no vengo con un discurso vacío, como muchos políticos acostumbran hacer. Hoy vengo con un corazón destrozado porque me quitaron a mi compañero de vida, a mi compañero de lucha, al padre de mis hijos”, empezó con voz entrecortada.

“Pero hoy también vengo con este valor que él me enseñó, con esta entereza con la que él se levantaba todos los días a luchar, a combatir, a alzar la voz, a gritar, a pedir auxilio por nuestro municipio, por nuestro estado de Michoacán, por nuestro México”.

Se refirió a su esposo como un gran líder, un hombre “que nació para ser grande. Él nació para ser presidente de México, el mejor presidente que México ha tenido.

“Hoy este legado de Carlos Manzo está más fuerte que nunca. Este legado, este Movimiento del Sombrero, no lo callaron y no lo van a callar porque aquí sigo firme, con la firma convicción que él me enseñó, con esa lucha incansable”, dijo, y aseguró que su movimiento “llegará a gran nivel y todos ustedes y todos los que lo están viendo van a ser testigos de ello”.

“Apagaron su luz, apagaron su vida, pero nunca lo callarán, jamás lo callarán”, dijo al tiempo que diputados y asistentes la cobijaron al grito de “¡no estás sola!, ¡no estás sola!”.