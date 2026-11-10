Los homicidios, octava causa de muerte en México

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Durante el año 2025, México registró un total de 29,488 homicidios, lo que supera significativamente las muertes causadas por enfermedades pulmonares obstructivas crónicas y la insuficiencia renal, que cobraron 18,850 y 17,148 vidas respectivamente. Según el informe del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), los homicidios se clasificaron como la octava causa de muerte nacional y la sexta entre los hombres, que representaron el 87.5% de las víctimas con 25,812 homicidios.

El documento también revela que entre la población masculina, los homicidios superaron las muertes por:

Influenza y neumonía , con un total de 20,596 defunciones

y , con un total de defunciones Enfermedades cerebrovasculares, que causaron 17,805 muertes.

En general, las enfermedades del corazón se mantienen como la principal causa de muerte en México, con 183,141 fallecimientos, seguidas por la diabetes mellitus con 109,839 muertes y los tumores malignos, que causaron 95,362 decesos. Juntas, estas tres patologías fueron responsables de casi la mitad del total de defunciones en el país, que alcanzó 388,342.

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Las estadísticas también muestran un contraste entre hombres y mujeres en cuanto a las principales causas de muerte. Mientras que las enfermedades del corazón, la diabetes y los tumores malignos dominan en ambos géneros, los accidentes y homicidios muestran una prevalencia mucho mayor entre los hombres. En este grupo, los accidentes se posicionaron como la cuarta causa de muerte, con 29,873 defunciones, seguidos por las enfermedades del hígado, que causaron 28,152 muertes, y los homicidios.

En el caso de las mujeres, la influenza y la neumonía ocuparon el cuarto lugar con 16,869 muertes, seguidas por:

Enfermedades cerebrovasculares, que registraron 16,172 defunciones

defunciones Enfermedades del hígado, que registraron 11,120 defunciones.

Los accidentes se ubicaron en el octavo lugar, con 8,863 muertes.

El Inegi reportó que durante 2025 se totalizaron 792,187 defunciones en México, una reducción de 27,485 con respecto al año anterior, cuando se registraron 819,672. La tasa de mortalidad nacional descendió de 630 a 606 muertes por cada 100,000 habitantes, lo que representa una disminución de 24 puntos en comparación con 2024 y 273 en relación con 2021.

De las muertes registradas, el 55.9% correspondió a hombres y el 44% a mujeres, mientras que en un 0.1%, 556 casos, no se especificó el sexo. El informe señala que el 89.9% de las muertes se relacionaron con enfermedades, en comparación con un 10.1% atribuible a causas externas como accidentes, homicidios y suicidios.

Por entidad, Chihuahua marcó la tasa estandarizada más alta, con 786 muertes por cada 100,000 habitantes, mientras que Campeche reportó la más baja, con 391 muertes por cada 100,000 habitantes. En términos de meses, enero tuvo el mayor porcentaje de defunciones, con un 10.1% del total, seguido de marzo y mayo.