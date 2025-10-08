logo pulso
Demandan romper relaciones con Israel

Marcha pro Palestina en la Ciudad de México hace un llamado al gobierno de Claudia Sheinbaum

Por El Universal

Octubre 08, 2025 03:00 a.m.
A
Demandan romper relaciones con Israel

CIUDAD DE MÉXICO.- Diversos colectivos, organizaciones civiles y activistas se manifestaron este martes en la capital del país para exigir el cese inmediato de la guerra en Gaza, a dos años del inicio de la invasión israelí. Los asistentes demandaron al gobierno mexicano romper relaciones diplomáticas con Israel y adoptar una postura firme ante los crímenes cometidos contra el pueblo palestino.

La movilización comenzó sobre la avenida Juárez, frente al Hemiciclo a Juárez y avanzó hacia Paseo de la Reforma. Durante su trayecto, algunos encapuchados realizaron pintas en la Glorieta del Caballito antes de continuar rumbo a la Embajada de los Estados Unidos en México.

En el cruce de avenida de los Insurgentes y Paseo de la Reforma, en la colonia Juárez, un grupo con el rostro cubierto se enfrentó con elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), quienes respondieron a las agresiones utilizando gas extinguidor para dispersar los disturbios.

La manifestación, que partió del Ángel de la Independencia y concluyó frente a la Embajada de Israel, se desarrolló entre consignas, banderas palestinas y pancartas en apoyo a las víctimas del conflicto. “¡Gaza resiste, Palestina vive!”, fue una de las frases más coreadas durante el recorrido.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Los participantes dirigieron un llamado a la presidenta Claudia Sheinbaum para que México rompa relaciones diplomáticas, comerciales y militares con Israel. Aseguraron que el país debe mantener una política exterior basada en los derechos humanos y no ser cómplice del “genocidio palestino”.

Asimismo, los manifestantes expresaron su apoyo a la Flotilla Sumud, una iniciativa internacional que busca romper el bloqueo impuesto a Gaza y llevar ayuda humanitaria a su población civil.

La movilización se realizó en el marco del segundo aniversario de la invasión israelí en Gaza, conflicto que ha dejado miles de muertos y una crisis humanitaria severa. Los asistentes encendieron veladoras frente a la Embajada de Israel en memoria de las víctimas y exigieron a la comunidad internacional acciones concretas para detener la guerra y garantizar justicia para el pueblo palestino.

Durante el desarrollo de la marcha, al menos tres oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana resultaron lesionados durante la manifestación.

Los elementos policíacos fueron atendidos por paramédicos del escuadrón de rescates y urgencias médicas (ERUM).

