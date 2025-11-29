Derrame de crudo afecta al río Cazones

Veracruz, Ver.- Un derrame de hidrocarburo fue detectado en el Río Cazones.

La aparición del producto en las aguas de dicho afluente provocó que se suspendiera el bombeo de agua para la ciudad de Poza Rica y obligó a Petróleos Mexicanos (Pemex) a la colocación de barreras y cordones oleofílicos.

Hasta ahora se desconoce, de manera oficial, de dónde surgió el hidrocarburo que llegó a las aguas del Río Cazones.

La Comisión de Agua del Estado de Veracruz fue la primera instancia en alertar del desastre ambiental, al reportar la aparición del hidrocarburo en dicho río y ordenar la suspensión de operaciones de bombeo frente a la Captación del Sistema de Agua de Poza Rica a la altura de la localidad de Corralillos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Horas después, Pemex emitió un comunicado donde aseguró que derivado de las fuertes lluvias registradas en las últimas horas realiza trabajos de limpieza en las orillas del cauce del río Cazones.

Sin embargo, no se especificó de dónde provenía dicho hidrocarburo derramado en el río.

A finales de octubre pasado, miles de litros de hidrocarburo se fugaron de un oleoducto de Pemex e invadieron aguas de ríos, arroyos, riachuelos y hasta áreas de cultivo de las regiones de Álamo y Tuxpan, en el norte de Veracruz.