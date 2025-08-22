Desarticulan red de tráfico de armas

Ciudad de México.- Autoridades federales detuvieron a Héctor Agustín Díaz alias “Cachorro”, identificado como líder de una célula delictiva y jefe de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación dedicada a la compra, modificación y venta de armas, así como a proveer armamento a distintas facciones del grupo criminal.

También fueron aprehendidas 13 personas y aseguraron material bélico e inmuebles.

Elementos de la Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR) y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) realizaron 16 cateos: 14 en Jalisco, uno en el Estado de México y otro en Nayarit.

Como resultado de los operativos simultáneos se cumplimentaron 10 órdenes de aprehensión, en los que fueron detenidos siete operadores de primer nivel de esta estructura delictiva con funciones de jefe de plaza, operaciones financieras y logísticas, también fueron aprehendidas tres personas de segundo nivel encargadas de la compra, modificación y venta de armas.

Los detenidos son: Héctor Agustín Díaz, “Cachorro”, líder de esta célula y jefe de plaza del CJNG; Luis Diego Díaz, principal operador financiero de la estructura; Adily Paola Cañedo, operadora financiera, y Bernardo Enrique Castañeda, encargado de la estructura logística.