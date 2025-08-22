“El Paco” vigilaba a Ximena y José

Ciudad de México.- Francisco “N”, alias “El Paco”, uno de los 13 detenidos este miércoles y señalados por la Fiscalía General de Justicia (FGJ) capitalina como participante del asesinato de Ximena Guzmán, secretaria particular, y José Muñoz, coordinador general de asesores de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, fue identificado por agentes investigadores como la persona que los vigiló por cinco días seguidos y tuvo la oportunidad de matarlos días antes de que se registrara el doble asesinato.

Según fuentes consultadas, “El Paco” aparece en las imágenes captadas por la cámara de seguridad de un complejo habitacional cerca de donde sucedió el crimen en calzada de Tlalpan días antes del 20 de mayo, cuando asesinaron a Ximena y José.

El sospechoso fue captado durante tres días seguidos camuflado como trabajador de una obra, usando botas de trabajo, en ocasiones casco de motociclista, chaleco reflejante y guantes de carnaza.

Estaba armado, y según las indagatorias del caso, tenía la consigna de asesinar a los dos funcionarios de la CDMX.

Asimismo, la investigación detalla que otras dos personas detenidas el miércoles —Norma “N” y Fanny “N”— proporcionaban información a “El Paco” sobre la hora en la que Ximena salía de su domicilio.

El día en el que se salvaron los funcionarios, Ximena salió de casa como siempre lo hacía para llegar a su trabajo, en la zona centro. “El Paco” ya los esperaba, pero en el camino, según las sábanas de llamadas de las víctimas, José le avisó que “no se verían afuera del Metro”, por lo que Ximena pasó de largo.

Según la indagatoria, la estructura del comando que operó el doble homicidio la componían tres gatilleros que tenían la consigna de matarlos, se turnaban cada tres días para hacer el trabajo, los estaban “cazando” y esperaban el momento oportuno para asesinarlos.

En la audiencia de control de una de las 13 personas capturadas por el caso, se acreditó la legalidad de la detención de Nery “N”. Se le dictó prisión preventiva como medida cautelar, y permanecerá en el penal femenil de Santa Martha.