Jara, dispuesto a comparecer ante FGR

OAXACA, Oax.- El gobernador del estado, Salomón Jara Cruz, aseguró que comparecerá por el asesinato del periodista Francisco Alejandro Leyva Aguilar, sólo si es citado por la Fiscalía General de la República (FGR).

También descartó solicitar licencia al cargo para garantizar la independencia en la investigación de este crimen; esto, al ser uno de los señalados por Alejandro Leyva, en un video que hizo público en noviembre de 2025, como uno de los responsables de las amenazas en su contra. Además del secretario de Gobierno, Jesús Romero López, y el consejero jurídico Geovany Vásquez Sagrero.

Salomón Jara comentó que está abierto a que su gobierno sea investigado y pedirá a los miembros de su gabinete que también se pongan a disposición de la Fiscalía General con el fin de aclarar este asesinato.

Adelantó además que cambiará su estrategia de comunicación social para evitar declaraciones que estigmaticen a la prensa en secciones como “Trapitos al Sol” que fue muy cuestionada por algunos periodistas.

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Salomón Jara sostuvo que el asesinato del periodista no surgió desde el interior de su gobierno; pero que eso lo determinará la Fiscalía General de la República.

El secretario de Gobierno de Oaxaca, Jesús Romero López, afirmó que “absolutamente no tenemos nada que ver en este crimen”, ante el asesinato del periodista.