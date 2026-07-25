Dan prisión preventiva para Danna Yanina “N”

CIUDAD VICTORIA, Tamps.- Luego de una audiencia que se prolongó más de 13 horas, la madrugada de este viernes una jueza de control decretó prisión preventiva contra la joven Danna Yanina “N”, la única persona detenida por el caso de Dafne Zapata.

A las 4:05 horas, Yanina salió del Centro Integral de Justicia (CIJ) de Altamira para ser trasladada por elementos de la Policía de Investigación al Centro de Ejecución de Sanciones (Cedes) de Altamira. La audiencia inicial se programó para continuar hoy.

La jueza del caso determinó que la procesada sea mantenida en prisión preventiva, como una medida cautelar durante el desarrollo de la investigación complementaria.

Al salir del CIJ, Omar Pérez Hernández, quien encabeza a los abogados de Yanina, afirmó que ella tiene 18 años, y rechazó que fuera empleada de la Academia Militarizada de Marina Doenitz, en el municipio de Ciudad Madero.

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“Lo rescatable para la niña, es que la jueza accedió a darle vista a la denuncia que presentamos”, expresó el abogado, en referencia a la denuncia en la que Danna revela que fue víctima de una de las encargadas, identificada como Estrellita, de quien presuntamente sufrió maltrato.