logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Familiares de víctimas protestan contra régimen autoritario en Lima

Fotogalería

Familiares de víctimas protestan contra régimen autoritario en Lima

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Dan prisión preventiva para Danna Yanina “N”

Por El Universal

Julio 25, 2026 03:00 a.m.
A
Dan prisión preventiva para Danna Yanina “N”

CIUDAD VICTORIA, Tamps.- Luego de una audiencia que se prolongó más de 13 horas, la madrugada de este viernes una jueza de control decretó prisión preventiva contra la joven Danna Yanina “N”, la única persona detenida por el caso de Dafne Zapata.

A las 4:05 horas, Yanina salió del Centro Integral de Justicia (CIJ) de Altamira para ser trasladada por elementos de la Policía de Investigación al Centro de Ejecución de Sanciones (Cedes) de Altamira. La audiencia inicial se programó para continuar hoy.

La jueza del caso determinó que la procesada sea mantenida en prisión preventiva, como una medida cautelar durante el desarrollo de la investigación complementaria.

Al salir del CIJ, Omar Pérez Hernández, quien encabeza a los abogados de Yanina, afirmó que ella tiene 18 años, y rechazó que fuera empleada de la Academia Militarizada de Marina Doenitz, en el municipio de Ciudad Madero.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


“Lo rescatable para la niña, es que la jueza accedió a darle vista a la denuncia que presentamos”, expresó el abogado, en referencia a la denuncia en la que Danna revela que fue víctima de una de las encargadas, identificada como Estrellita, de quien presuntamente sufrió maltrato.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Jara, dispuesto a comparecer ante FGR
Jara, dispuesto a comparecer ante FGR

Jara, dispuesto a comparecer ante FGR

SLP

El Universal

Dan prisión preventiva para Danna Yanina “N”
Dan prisión preventiva para Danna Yanina “N”

Dan prisión preventiva para Danna Yanina “N”

SLP

El Universal

Hallan cuerpo de hombre en tianguis de Tepito
Hallan cuerpo de hombre en tianguis de Tepito

Hallan cuerpo de hombre en tianguis de Tepito

SLP

El Universal

Sujeto es detenido por participar presuntamente en el abandono del cadáver

Enfrentamiento armado deja dos muertos
Enfrentamiento armado deja dos muertos

Enfrentamiento armado deja dos muertos

SLP

El Universal

La confrontación se derivó por una disputa entre grupos sindicales por trabajos carreteros