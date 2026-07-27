Caen principales implicados en muerte de Dafne

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CIUDAD VICTORIA, Tamps.- En un operativo policial que se realizó durante la noche del sábado y madrugada del domingo, fueron detenidos el director de la Academia Militarizada Doenitz, Jorge Luis "N", y Estrellita "N", la persona que habría estado más cerca de Dafne Zapata Quintos en su internamiento.

Los dos fueron ingresados a las 3:18 horas del domingo al Centro Integral de Justicia de Altamira, custodiados por elementos de la Policía Investigadora, entre ciudadanos que les gritaban "¡Justicia, justicia, justicia!", "Estrella y Ponce, ¡Que se pudran en el bote!", y "¡Asesinos, asesinos, asesinos!".

A las 22:00 horas del sábado comenzó a correr el rumor de que había sido detenido el director de la academia, lo que originó que decenas de personas llegaran a manifestarse afuera de las instalaciones del Ministerio Público de Ciudad Madero.

Más tarde, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas confirmó que fue cumplimentada la orden de aprehensión en contra de Jorge Luis "N" por su probable participación en el delito de feminicidio de Dafne.

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Según la información oficial, la detención del director de la academia fue resultado de las investigaciones realizadas por la Fiscalía Especializada en la Investigación del Delito de Feminicidio y Homicidio Doloso de Mujeres.

Asimismo, la fiscalía informó que agentes de la Policía de Investigación también cumplimentaron la orden de aprehensión en contra de una mujer, Estrella "N", por su probable participación en los mismos hechos, quien presuntamente estaba al cuidado directo de Dafne, durante su estancia en la academia.

Tras sus detenciones, se realizó una audiencia inicial, en la que la defensa de los dos imputados solicitó un receso para conocer la carpeta de investigación, antes del inicio formal del procedimiento legal.

Ambas detenciones se suman a la de Danna Yanina "N", quien se encuentra en prisión preventiva.

Paralelo a la audiencia, se hizo pública una carta de la madre de Danna Yanina, en la que pide a Alejandra Quintos que considere la inocencia de su hija.

"Le ruego que, con la sensibilidad y el amor que solo una madre puede comprender, abra su corazón y permita que las investigaciones se concentren en quienes realmente son responsables", dice.

Para este lunes, a las 8:00 horas, se tiene previsto que la jueza reinicie la audiencia de Danna Yanina "A", en la cual su defensa citó a 30 personas para rendir sus testimonios.