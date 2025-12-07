logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

AKOPA

Fotogalería

AKOPA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Día para unidad y otorgar perdón

Estuvieron figuras de Morena envueltos en polémica

Por El Universal

Diciembre 07, 2025 03:00 a.m.
A
Día para unidad y otorgar perdón

Ciudad de México.- Un Zócalo atiborrado para festejar “siete años de transformación” no sólo fue escenario para mostrar el músculo del movimiento que arropa a la presidenta Claudia Sheinbaum, sino para que la Mandataria también perdonara a los legisladores y figuras de Morena envueltos en el ojo del huracán en el último año.

La Titular del Ejecutivo gritó que había 600 mil ciudadanos reunidos en el Zócalo y en las calles aledañas. Con un vestido rojo y azul con bordados indígenas convirtió el séptimo aniversario de la transformación en una redición de su Primer Informe de Gobierno, con datos, cifras, logros, para un publicó por momentos cansado, pero que no le falló cada que se requirió con el clásico: “¡Presidenta, Presidenta!” y “¡No estás sola, no estás sola!”.

Abajo del templete, separados nuevamente por una valla de metal, los senadores, diputados federales y líderes de Morena, los llamados descarriados, algunos impresentables, entre los que se encontraban Andrés Manuel López Beltrán, Ricardo Monreal, Manuel Velasco, Luisa María Alcalde, Adán Augusto López, Victoria Rodríguez Ceja y Alejandro Esquer, quienes en octubre pasado, en el cierre del primer año de gobierno, fueron cercados con una valla tras haberle dado la espalda en marzo por estar “distraídos”.

Sin embargo, al final del discurso, el castigo presidencial se levantó cuando Claudia Sheinbaum los saludó de mano y con abrazos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Con este gesto, la Presidenta pareció dar borrón y cuenta nueva a aquel episodio.

La maquinaria guinda estuvo aceitada desde temprano. Mientras legisladores, gobernadores y dirigentes terminaban de desayunar en los restaurantes emblemáticos del Centro Histórico, los simpatizantes del movimiento llegaban en masa de todo el país.

Lo mismo en camiones, combis, autobuses. Desde Nogales, Sonora, en un viaje de 30 horas, que, de la Montaña de Guerrero o microbuses desde Milpa Alta o Xochimilco, de donde bajaron los contingentes guindas, sobre todo personas de la tercera edad, que sentados en las banquetas saborearon tortas de tamal, atoles y tacos de canasta.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Un paramédico, asesinado a tiros
Un paramédico, asesinado a tiros

Un paramédico, asesinado a tiros

SLP

El Universal

Tren Maya cuadruplica su deuda
Tren Maya cuadruplica su deuda

Tren Maya cuadruplica su deuda

SLP

El Universal

“No vencerán ala Presidenta”
“No vencerán ala Presidenta”

“No vencerán ala Presidenta”

SLP

El Universal

Claudia Sheinbaum encabezó el festejo “7 Años de Transformación”, en el Zócalo

El precio del diésel rebasa los 27 pesos
El precio del diésel rebasa los 27 pesos

El precio del diésel rebasa los 27 pesos

SLP

El Universal