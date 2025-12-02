logo pulso
España extraditará a cura por abuso

Por EFE

Diciembre 02, 2025 03:00 a.m.
A

Madrid, Esp.- La justicia española aprobó la extradición a México del español Ramón L.E, un cura acusado de agredir sexualmente a tres niñas en un albergue del Estado mexicano de Jalisco, donde actuaba como misionero y acudía a confesar a las menores.

Este sacerdote católico, de 58 años y misionero desde el 2001, fue reclamado por las autoridades mexicanas después de que tres menores, dos de ellas hermanas, denunciaran que el párroco les hacía tocamientos cuando acudía a confesarlas al albergue cristiano en el que residían durante la primavera del 2022.

Cuando sufrieron los abusos tenían 13, 12 y 10 años y residían en Jalisco, en un albergue que se dedica al cuidado de niñas en situación vulnerable. Las menores denunciaron las agresiones cuando el cura regresó a España.

